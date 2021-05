Netflix reveló quien será Merlina en la nueva serie de «Los Locos Addams»

Durante este miércoles, Netflix anunció a la protagonista de la nueva producción basada en los personajes de «Los Locos Addams». Al fin sabemos quien es la actriz que interpretará a la legendaria Wednesday Addams, más conocida como Merlina Addams.

Hablamos de la joven actriz Jenna Ortega. La chiquilla, a sus 18 años ya acumula varios papeles en los que ha demostrado ser una de las próximas grandes de la industria. Entre ellas está la segunda temporada de la serie «You», la película «Yes Day» y la serie «Jane the Virgin».

«Jenna Ortega le dará vida a Merlina Addams (también conocida como Miércoles) en «Wednesday», la nueva serie dirigida por Tim Burton… mi corazón ‘darks’ no puede de la emoción», escribió la plataforma de streaming por medio de su cuenta de Instagram. En esta se ve una foto de la actriz junto al guion de la producción en mano.

Happy Wednesday! @JennaOrtega will play the iconic Wednesday Addams in our upcoming live-action Wednesday series, directed by Tim Burton. pic.twitter.com/yQRJXgnUo4

— Netflix (@netflix) May 19, 2021