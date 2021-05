Audio: Dj Black se emocionó hasta las lágrimas con canción de Tencha

Un especial miércoles se vivió en El Show de la Tencha, gracias a un emotivo momento que compartió Dj Black.

Todo partió cuando la Tenchita se puso de las melancólicas y comenzó a poner canciones del recuerdo durante todo el programa.

Al cerrar su espacio, sorprendió a los auditores con un clásico como lo es Yo quería ser mayor, de Roque Navaja.

Fue ahí cuando llegó Dj Black y comentó que la canción tenía un significado muy importante en su vida personal y profesional.

En eso la señora Hortensia, fiel a su estilo de copucha, le consultó a nuestro «perro con polera» que era lo que le ocasionada dicha canción.

«Era algo muy lindo que me pasó con el tema cuando lo empecé a escuchar, que me recordó una etapa de mi vida y que le debo mucho a ese tema», respondió Black.

La emoción llegó a tal nivel, que nuestro perrito llegó a las lágrimas, así lo evidencio la Tenchita en vivo y en directo.

«Está llorando Black aquí en este minuto, quiero que hables conmigo wachito», le mencionó la Tenchita para que Black abriera su corazón.

Y bueeeno, que le dijeron al cosito, muy afectado por la canción, explicó que el tema de Navaja, le recordaba una época importante de sus inicios radiales.

«Cuando el Rumpy se despidió del chacotero al otro día empezaba yo en el Portal, es como volver atrás. Todo lo que he aprendido, lo que he avanzado, eso. Me dio pena y alegría, pero como no sé, eso pasa con algunos temas que toco», contó Dj Black.

En ese momento Tencha comentó que todos los auditores estaban llamando, a lo que Dj Black respondió: «Por eso la gente está llamado, porque les trae un recuerdo de alguien, porque estuvieron en una parte. Bonito po'», mencionó.

Agregando que, «me dio pena (…) Partió todo después de este tema».

Antes de despedirse Tenchita le mostró algunos audios de los auditores, quiénes le estaban mandando mensajes de amor a nuestro perrito emocionado.

Revive este increíble momento de El Show de la Tencha aquí.