En la variedad está el gusto y eso lo tiene más que claro la plataforma de streaming Netflix. El catálogo que tiene disponible para Chile tiene más de 4.100 alternativas.

Entre series, películas y documentales, lo único que hay que hacer es decidir qué es lo que quieres ver. Pero aquí se presenta otro problema, entre tanta variedad a veces es difícil decidir qué ver.

Y como Netflix es un adelantado en nuestra época, hace alguna semanas lanzó la función “Reproducir algo” que es especial para todos los indecisos.

Gracias a la nueva herramienta sólo basta hacer click para que una serie o película aleatoria, con base en los gustos del perfil, se reproduzca automáticamente.

Pero a veces nos encontramos con un grupo no tan indeciso que sabe exactamente que categoría de contenido está buscando. Por ejemplo no son pocos los fanáticos de la ciencia ficción, o hay veces que necesitamos reírnos y la mejor opción es una serie de comedia.

Lamentablemente Netflix no tiene su catálogo separado por género o categoría. Pero no todo está perdido. Si eres muy exclusivo con tus gustos, el medio británico The Independent tiene la respuesta a todas tus plegarias.

Resulta que a pesar de que Netflix no tiene activadas categorías por género en su página principal, si lo tiene en su sistema. Y con la ayuda de unos códigos secretos puedes acceder directamente a ellas.

Para poder lograr acceder al listado oculto debes escoger la categoría que quieres ver y luego ingresar el número en este link: www.netflix.com/browse/genre/XXX

Para activarlo debes reemplazar las x del link con el número de tu categoría. Ojo que este truco sólo funciona en la página web de Netflix, no en dispositivos móviles.

Acá te dejamos algunos de los códigos para que encuentres tu género favorito y disfrutes a concho tu suscripción de Netflix.