Como ya habrás notado en tu dispositivo móvil, Whatsapp planteo hace un tiempo nuevas políticas de uso para su aplicación. Esta nueva política de Condiciones y Privacidad puede ser aceptada por los usuarios hasta el 15 de mayo.

Sin embargo, no se asusten quienes aun no aceptan los nuevos términos de uno de los gigantes de la mensajería, ya que si no aceptas dentro del plazo establecido no se bloqueará tu cuenta en la aplicación.

No obstante, si tendrás límites en el acceso a esta de manera gradual. Además de que seguirá mostrando el recordatorio de las nuevas políticas, que con el tiempo se hará persistente, e incluso, acabará limitando las funciones a las que se podía acceder, esto según ha informado la empresa en una actualización de su blog.

Ya estamos avisados

Hace un tiempo que el servicio de mensajería instantánea ha alertado a sus usuarios de los cambios a realizar en estas nuevas políticas. Estas relacionadas con nuevas formas de chatear con empresas. Además de poder realizar compras desde Whatsapp por medio de conversaciones.

De igual forma, la aceptación de los cambios que plantean son claves para poder seguir utilizando Whatsapp, aun cuando ya anunciaron que no se cerrarán las cuentas que no lo hagan. Sin embargo la tolerancia frente a estos usuarios no durará para siempre.

Según señaló la empresa, si bien los usuarios no podrán acceder a la lista de chats, aun tendrán la posibilidad de contestar llamadas y videollamadas. Además, podrán acceder a los mensajes solo por medio de las notificaciones.

Asimismo, como mencionó Página 7, se podrá mantener la cuenta para descargar el historial de chats de Whatsapp. Pero se podrá activar la política para cuentas inactivas en la aplicación. Es decir, eliminar la cuenta si ya se encuentra más de 120 días inactiva.