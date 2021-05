Jay «Sinatraa» Won está siendo acusado por acosar sexualmente a su exnovia, Riot Games tomó cartas en el asunto y anunció una suspensión contra él. Por Festigame

Jay «Sinatraa» Won, jugador profesional de Valorant y ex participante de la Overwatch League, ha sido suspendido por Riot Games por seis meses. El norteamericano de 21 años no podrá disputar ninguna partida competitiva en este periodo debido a que Won no ha cooperado con la investigación que Riot puso en marcha. Ya que fue acusado por una ex novia a causa de un caso de acoso sexual.

Desde PC Gamer informan que Riot inició su proceso luego de que Cleo Hernández, ex novia del jugador, denunciara que había sido víctima de violencia física y psicológica. Won negó dichas acusaciones y comentó que la relación era insana para ambas partes.

Riot Games, por su parte, ha publicado el siguiente comunicado: “Aunque la investigación no ha llegado a una conclusión definitiva en lo que se refiere a las mencionadas alegaciones. El equipo de Operaciones Competitivas tiene serias preocupaciones con la conducta de Sinatraa durante el transcurso de la investigación. Se ha demostrado que en al menos dos ocasiones, Sinatraa tergiversó algunos hechos. Hizo declaraciones falsas y no cooperó con la investigación de la manera que se espera de un jugador profesional de Valorant”.

Mientras tanto, Won ha emitido un comunicado en el que asegura que borró las grabaciones porque Hernández así se lo pidió cuando rompieron. “No debería haber prometido algo que no podía ofrecer”, apunta.