Tonka Tomicic tuvo que aclarar la razón por la que aun no se ha vacunado

La animadora explicó que por recomendación médica no ha podido ser parte del proceso de inoculación.

Una polémica de aquellas fue la que causó la declaración de Tonka Tomicic en Bienvenidos, respecto al proceso de inoculación.

Es que la animadora de Canal 13 admitió que aun no se ha vacunado, mientras conversaba sobre el Pase de Movilidad con el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte.

«¿Si yo estoy vacunada? No me he podido vacunar», respondió Tonka Tomicic ante la consulta del Subsecretario.

La respuesta de la animadora generó una reacción de aquellas en los cibernautas, quiénes cuestionaron que la animadora de Bienvenidos aun no haya participado en el proceso de inoculación.

Especialmente entendiendo que ella por ser parte de los medios de comunicación habría tenido preferencia en el calendario.

La respuesta de la animadora

Producto del sinfín de mensajes que recibió Tonka Tomicic respecto a que aun no había tomado la decisión de vacunarse, está decidió referirse a la situación.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora compartió un comunicado en el que se refiere a las razones por las que aun no se ha vacunado.

«Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme», inició Tonka Tomicic en su publicación.

Además, la animadora de Bienvenidos aclaró que está de acuerdo con el proceso de inoculación.

Ya que algunos usuarios de redes sociales la catalogaron de ‘anti vacunas’.

«Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias», sentenció.

Sin embargo, los más copuchentos quedaron metidos pensando en cuál sería la condición de salud que no habría permitido que Tonka Tomicic pudiera acceder al proceso de inoculación.

Por su parte, la animadora no se ha referido públicamente a la situación médica que no permite su pronta vacunación contra el Covid-19.