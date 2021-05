¡Ya basta!: Karen Bejarano es acosada por medio de redes sociales

La ex Mucho Gusto pidió ayuda a su seguidores para reportar la cuenta de su acosador

Obviamente las redes sociales no solo son un gran aliado para comunicarnos con nuestros más queridos. En particular durante este en este duro momento que se vive en pandemia lejos de los que uno más quiere. Sin embargo, también es un arma de doble filo y Karen Bejarano lo sabe muy bien.

Y es que son varios los que no saben usar estas redes. Algunos dejan mensajes, fotos e incluso audios indeseados a través de distintas aplicaciones con el mero interés de molestar. El acoso cibernético es real y ha cobrado incluso vidas al rededor del mundo.

Es por eso que hacemos un llamado importante a usarlas para lo que están hechas, ya que si bien son nuestras amigas, también nos pueden hacer pasar un mal rato. Como el que justamente pasó Karen Bejarano.

Karen pidió ayuda de sus seguidores

Según contó la ex Mucho Gusto en su cuenta de Instagram, hay una persona que le manda fotos y mensajes de audio que nunca pidió. Sobre la misma, Karen Bejarano decidió pedir ayuda por medio de una historia en la red social para poder parar a su acosador.

«Ayúdenme a denunciar esta cuenta que me está enviando audios asquerosos y que me enviaron una foto que por razones obvias no la puedo mostrar porque es muy fuerte. Gracias», señaló claramente enojada por la pésima situación que tiene que vivir en pleno 2021. ¿Cómo tanto?

Ahora la chiquilla solo espera que su millón de seguidores le ayude a pasar este mal momento reportando la cuenta de la persona, que se identifica en la cuenta como una mujer, y que más encima cuenta con más de 2 mil seguidores.