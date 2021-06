Among Us continúa dando que hablar. Luego de ser regalado por la Epic Games Store, lo que provocó un aumento en sus jugadores base, algunas personas lograron obtener ganancias de formas un tanto inusuales gracias a la fama del título de Innersloth. Vía Festigame.

Un usuario vendió en una subasta de eBay un nugget con forma de un astronauta de Among us. En un principio el vendedor retiró el producto debido a su popularidad.

El peculiar objeto alcanzó pujas de hasta 35 mil dólares. La subasta fue todo un éxito, pues recibió 184 ofertas en tiempo récord.

El usuario cerró la subasta con una cifra increíble y nada despreciable, nada más y nada menos que $99,997 dólares equivalentes a 72 millones de pesos.

La comunidad cree que podría tratarse de un gran fan de Among Us, un apasionado seguidor de BTS o McDonald’s.

Esta peculiar subasta llamó la atención de la comunidad del juego e incluso la de InnerSloth, que habló sobre ella en redes sociales.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE

— Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021