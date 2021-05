¿Lo comprarías? Among Us reveló su versión coleccionista para PC

Among Us no deja de sorprender a sus más fieles seguidores con nuevas noticias. El juego popularizado en pandemia ha hecho varias mejoras para volver a ser el preferido. Entérate de más aquí, por Festigame.

El exitoso juego de InnerSloth, Among Us, sigue dando que hablar. Esta vez, el título del estudio independiente llegará con una edición coleccionista que editará Limited Run Games, empresa especializada en lanzar ediciones físicas de distintos títulos.

Esta edición especial del juego incluirá un botón de emergencia real, que emite el mismo sonido que el del popular videojuego. Para adquirir este curioso producto tendrán que esperar hasta el 11 de mayo, día que inician las reservas.

Tranquilos los fanáticos del juego que, de todos modos, habrá tiempo para adquirirlo, ya que las inscripciones estarán disponibles por un rato ¿El precio de la edición coleccionista de Among Us? 79.99 dólares, es decir, unos 56 mil pesos.

🚨 EMERGENCY MEETING🚨

Among Us is hitting the Limited Run Games store! Each Collector’s Edition will include exclusive Among Us merch and codes to the game on Steam and the Epic Store.

Get yours in a six-week pre-order starting May 11 at 10 AM ET. Impostors need not apply. pic.twitter.com/litk4JwnJE

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 5, 2021