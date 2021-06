Amparo Noguera y su decisión de no convertirse en madre

Este miércoles se emitirá un nuevo capítulo del programa De tú a tú, donde su protagonista será la reconocida actriz nacional, Amparo Noguera.

La conversación como siempre la guiará el animador Martín Cárcamo, y en su adelanto se pudo ver como la actriz revelará detalles inéditos de su vida personal.

Uno de los principales temas que tocará Amparo Noguera será sobre su relación de años, con su colega, Marcelo Alonso.

Con quién partió una linda relación el año 2004, y se mantiene hasta la actualidad. Transformándolos en una de las parejas más consolidadas de la pantalla chica.

«Estamos como súper seguros de que somos pareja», expresó Amparo Noguera sobre su relación con Marcelo.

Además, se refirió a su periodo de juventud donde se consideraba una «una hippie combativa», y reconoció que era bastante «pava».

Por otra parte, Amparo Noguera habló por primera vez sobre el fallecimiento de su madre, y como la recordaba.

Según contó la actriz, su mamá era profesora de religión y fue despedida luego de enviarle una tarea a sus alumnos que no fue del gusto del establecimiento.

«No era linda, pero era muy atractiva, le gustaba mucho la vida social y depresiva», comentó Noguera.

Finalmente, contó que su madre fue diagnóstica con cáncer y que ella se enteró por una tía.

Si bien los médicos no tenían buenos pronósticos para la enfermedad de su madre (decían que solo tendría tres meses de vida), ella murió al año y medio después.

«Me da miedo, no me quiero poner a llorar», soltó pidiendo no hablar sobre el tema.

La actriz y la maternidad

Otro de los temas a los que se refirió Amparo fue a la maternidad, un tema que está bastante sellado en su vida, ya que aseguró que nunca estuvo en sus planes.

«Yo nunca me propuse no ser mamá», expresó la actriz.

Incluso contó que en varias ocasiones tuvo la posibilidad de realizar tratamientos para quedar embarazada pero que finalmente desistía de estos.

«Estuvimos varias veces sentados en consultas de óvulos donados, de miles de cosas. Después llegaba el día del tratamiento y no me lo hacían», contó Amparo Noguera.