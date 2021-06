Este miércoles Fernando Solabarrieta fue uno de los invitados al programa De tú a tú, donde conversó de su vida familiar y profesional.

El animador repasó parte de su historia en TVN, canal donde se fue en 2015, pero luego volvió en 2018 para dejarlo polémicamente el 2020.

Fue ahí donde Fernando Solabarrieta aseguró que los excesos, específicamente el alcohol, le jugó una mala pasada en su carrera profesional.

«Llegó un momento en que ya casado, con hijos, logré cambiarlo, pero no totalmente. Había siempre un momento en el año, en mi vida, donde yo pasaba el límite, me excedía. Pensé que no tenía un problema porque era súper esporádico, pero lo tenía», contó el periodista.

La polémica salida de TVN

Fernando Solabarrieta vivió un hecho complicado que terminó con su salida de TVN, y que quedó registrado en la pantalla: asistió bajo los efectos del alcohol a trabajar al noticiero central.

«Cuando sucedió lo de TVN, que fue eso, una irresponsabilidad, un exceder el límite. Además, querer responder cuando no debía, cuando debía haberme excusado», explicó.

El periodista contó que era el último laboral antes de salir de vacaciones, pero lamentablemente comenzó a celebrar desde antes. Olvidando que tenía turno en el canal y debía salir en vivo en el noticiario.

«No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión», expresó Fernando Solabarrieta.

Luego de lo ocurrido, decidió conversar con su esposa, Ivette Vergara y sus padres, para pedirle ayuda, entendiendo que tenía un problema grave.

«Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso«, precisó.

«Lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mi*rd* de adentro», añadió.

«Cuando uno llega a esos excesos es porque algo en tu vida está pasando y en algún momento te quieres anestesiar. Y una de las cosas que he aprendido es que yo no puedo lidiar con mi pena, me cuesta mucho y la bloqueo, la esquivo, la evado. Y cuando ya no puedo más con la pena, sin saberlo porque es un proceso inconsciente, llega el momento de anestesiarme (…) Soy un gran evasor de la pena, y hoy día la transito para que no se me acumule y salga con furia como un volcán a través de esto (y mostró un vaso). Tú me entiendes», sentenció Fernando.