Ignacio Briones se refirió a Di Mondo: «Yo valoro la excentricidad»

Hace un buen tiempo que el ex Ministro Ignacio Briones y actual precandidato presidencial, ha sido comparado con la figura del espectáculo, Di Mondo.

Es que son varios de los usuarios de la redes sociales que encuentran que ambos son hermanos que fueron ‘separados al nacer’, al más puro estilo ‘Juego de gemelas’.

Hasta el momento Ignacio Briones no se había referido a esta comparación, eso hasta que fue consultado por La Cuarta.

«Di Mondo me parece una persona atractiva porque es súper excéntrico», respondió en el Manifiesto Pop.

Respecto a la habitual comparación que se vive a través de las redes sociales, el precandidato presidencial aseguró que, «me tomo con humor la comparación… sin sentido del humor, la vida no vale la pena».

Además, contó que no conocía a Di Mondo, pero producto de los comentarios de redes sociales tuvo que googlear al personaje.

«Yo no lo conocía pero por supuesto, con esta comparación, me he informado más de quién es él. Y yo valoro la excentricidad, porque denota originalidad y un atreverse a hacer las cosas», contó Ignacio Briones.

Sin embargo, a pesar de que son bastante distintos, el ex ministro comentó que tenían algunas cosas en común.

«Yo no me visto como él, pero también tengo ese atrevimiento, me siento muy cómodo yendo a contracorriente porque me siento muy libre», lanzó Briones.

«Hay que salir de la caja, del inmovilismo, así que todo lo que sea excentricidad, salir del centro, hay valor», sentenció.

Gustos del precandidato presidencial

Pero esa no fue la única declaración que hizo Ignacio Briones al popular medio, sino que también habló de sus planes de campaña.

Y obviamente, abrió su corazón para contar algunos de sus gustos personales, como por ejemplo: es fanático de Los Jaivas.

«Me trae recuerdos de mi hija, mi primera hija, que cantaba «Mira niñita», era su canción favorita. Se la sabía entera. Tremendos músicos, es mi banda chilena favorita», señaló Ignacio.

En relación a sus gustos audiovisuales, el político contó que es fanático de la serie Los 80. «La serie Los 80 debería ser obligatoria para todos los jóvenes de Chile».

Sobre su amor por las motos, Ignacio Briones declaró que, «Me muevo en moto desde el 2010. Descubrí ahí la moto, una motoneta, la Vespa. Para la ciudad es maravilloso. Y de ahí no me bajé más. Los únicos días que me bajo es cuando está lloviendo, porque es peligroso».