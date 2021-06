Kel Calderón le hizo la equis a la maternidad: «No crean todo»

Para todos los cibernautas la vida de Kel Calderón se ha transformado en un verdadero reality show, por su expuesta vida familiar y trabajo en redes sociales.

La influencer ha conectado con sus seguidores, y a través de diversas dinámicas conversa con ellos por sus historias de Instagram.

Algo así pasó este martes, donde Kel Calderón realizó la dinámica de las preguntas, y una de las consultas que más se repitió fue si es que estaba embarazada.

Sin filtro la hija de Raquel Argandoña, respondió para aclarar los rumores que hace varios días estaban tomándose los medios de comunicación.

«No crean todas las tonteras que leen online. Sobre todo porque hoy están de moda muchos periodistas que están dispuestos a inventar cualquier cagüin con tal de ganar algunos followers o likes o views en sus sitios web o que se dedican a replicar notas», respondió Kel Calderón.

«No son todos (tengo grandes amigos periodistas a los que de corazón respeto mucho y que son grandes profesionales), pero cada vez existe menos ética y rigor periodístico», añadió.

Pero su respuesta no quedó ahí, ya que Kel Calderón quiso seguir refiriéndose al tema, que al parecer constantemente aparece en la polémica.

«Hoy cualquiera publica cualquier tontera sin tener idea de lo que están hablando. También por ahí hay gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede. Por eso, si quieren lean por morbo o aburrimiento, pero no se crean todas las tonteras que leen por ahí. No son reales», expresó la influencer.

Finalmente, Kel terminó el tema asegurando que no estaba embarazada. «Ah y no! Jaja no estoy embarazada (Me fake embarazan de vez en cuando si, en algunas notas, pero hace tiempo que no me pasaba)».

De todas formas, siguió bromeando con la situación, preguntándole a su asesora del hogar, Nancy, si es que ella la ayudaría con el supuesto bebé.