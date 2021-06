La nueva vida de Ernesto Belloni: da charlas motivacionales

La crisis sanitaria ha hecho que gran parte de los chilenos tenga que reinventarse producto de lo difícil que es para alguno retomar sus oficios, es el caso de Ernesto Belloni.

El comediante vio paralizada su función, ya que los artistas del mundo del espectáculo no han podido realizar sus proyectos presenciales, enfocándose netamente en lo online.

Por esta razón, Ernesto Belloni decidió reinventarse y buscar nuevas experiencias, por eso se dedica a las charlas motivacionales.

«Gánale a la adversidad. Tú eres el arquitecto y constructor de tu vida», es el lema de su proyecto online en el que espera orientar a otros.

«Con toda esta problemática que ha causado la pandemia, hay mucha cesantía, incertidumbre. Entonces me nace esta inquietud y dije ‘¿Por qué le estoy haciendo charlas motivacionales a gente que está con trabajo?’ y no estaba llegando a la gente que está con problemas. Entonces se me ocurre esto a través de las municipalidades, hacer este coach que en el fondo es traspasar vivencias propias», contó el comediante a La Cuarta.

Para motivar a otros, Ernesto Belloni repasa parte de su vida, especialmente la crisis económica que vivió en 1982, donde tuvo que partir de cero.

«Trabajaba en la Compañía Chilena de Tabacos y de un momento a otro se me derrumbó todo. Me pasaron el sobre azul y todos los sueños se me vinieron abajo. Me quitaron mi buena pega y fue terrible», contó Belloni.

De ahí en adelante todo fue aprendizaje para el comediante, quién en varias ocasiones tuvo que ingeniárselas para poder sacar adelante a su familia.

Las recomendaciones de su charla

En esta nueva experiencia como coach motivacional, Ernesto Belloni le entrega diversos elementos a sus oyentes para que logren el éxito que tanto esperan.

1.»Si quieres algo, ve y búscalo. Nada más. Cuando uno se propone hacer algo, se le cumple ese deseo. Cuando uno queda sin pega, comienza algo nuevo, generalmente mejor porque uno viene con experiencia. No hay que entrar en la desesperación, como me pasó a mí».

2- «A algunos que les cuesta hacer algo, le dicen a los demás que no pueden hacerlo. El típico chaquetero que te dice: ‘¡Nooo, no hagaí esa cuestión! Si está lleno, te va ir mal’. Te empiezan a hundir el barco. Hay que siempre creer en uno mismo, vencer los miedos».

3- «Todo lo que te propongas no se puede hacer sin el respaldo de la familia. Por eso dicen ‘siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer’ en mi caso, que a la larga es cierto».

4- «Las adversidades me ayudaron a lograr el éxito. No hay éxito si no has pasado por un fracaso, esos son los que enseñan. Por eso no hay que tenerles miedo».

Si usted quiere escuchar a un grande del entretenimiento puede revisar a través de las municipalidades y cajas de compensación si es que cuenta con esta actividad.