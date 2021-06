«Me hice entero»: Pancho Saavedra confesó sus intervenciones estéticas

Tener un cuerpo soñado es difícil de lograr, pero para ello existen diversos métodos, entre esos las cirugías estéticas y Pancho Saavedra lo sabe bien.

El querido locutor de Radio Pudahuel contó sin filtro, que ha entrado a quirófano para enchular algunas partes de su cuerpo.

Todo se dio en medio de su programa de Instagram, ‘Cuento corto’, que conduce con Jorge Zabaleta y donde en esta ocasión estaba invitada Yasmín Vásquez.

Mientras tiraban la talla el actor, comentó que estaba como quería a sus 51 años, pero lo mejor vino después cuando aseguró que «sin cirugías como Pancho».

Ante la declaración de Zabaleta, la ex panelista de Milf decidió darle una mano a Pancho Saavedra. «Yo igual estoy operada. Me puse pechugas, así que te apaño, voy para los párpados, porque se me está cayendo un ojo y me operé una oreja», contó la periodista.

La respuesta del animador

Luego de que comenzaron agarrarlo para el leseo, el animador respondió: «yo no me he hecho tantas cosas“. Pero no le creyó nadie, y su amiga Yasmín lo dejó en evidencia.

«Mijito, lipo te has hecho», le lanzó Vásquez.

Al ser expuesto, Pancho Saavedra no tuvo más que contar la firma sobre las intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

«Tres, pero eso porque la primera la hice por canje en Argentina, pobre. Y después la segunda fue para que me enderezaran la guata, acá en Chile… Me dejaron así el ombligo (mostrando la boca chueca)», contó el locutor de Radio Pudahuel.

«Me saqué la papada, me saqué las bolas de bichat, me lipoaspiré las piernas, los brazos… Se me juntaban las dos piernas, me cocía, entonces me tenía que poner hipoglós (…) fue a los 30 (años)», añadió.

Finalmente, el animador explicó que su motivación fue un cambio personal, debido a que había terminado un romance y quedó medio bajón.

«Yo venía terminando una relación y quedé muy deprimido y le digo a la doctora: ‘Entre a picar, porque no me voy a operar nunca más en la vida'», sentenció.