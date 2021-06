Presidente Piñera anunció urgencia al proyecto de Matrimonio Igualitario

Durante la tarde de este martes, el Presidente Sebastián Piñera realizó la habitual Cuenta Pública 2021. Y uno de los anuncios que más destacó fue el de Matrimonio Igualitario.

El Presidente Piñera anunció que se le dará urgencia al proyecto de Matrimonio Igualitario para personas del mismo sexo.

«En nuestro primer gobierno impulsamos el Acuerdo de Vida en Pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado, y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas», indicó el mandatario en la Cuenta Pública.

«Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país», añadió.

Fue ahí cuando el Presidente Sebastián Piñera entregó la buena nueva, «anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas».

«De esta forma, todas las personas sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia con toda la protección y dignidad que ellas necesitan y merecen», sentenció el mandatario.

Reacciones del mundo ante el anuncio

La noticia de inmediato se tomó las redes sociales, mientras algunos celebraban, otros no estaban muy de acuerdo con la iniciativa.

Incluso algunos lo catalogaron de populista, ya que en algún momento el proyecto fue rechazado por el Gobierno.

«Estamos en presencia de un hito para la derecha política, de un hecho histórico que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado a los sectores más homo/transfóbicos del país», manifestaron desde el Movilh.

Aunque desde su coalición no quedaron muy contentos con el anuncio ya que pasaría a llevar los temás valóricos de algunos partidos.

«No me gusta ser sorprendido, esto es una coalición, aquí hay un programa, un conjunto de cosas que vamos a hacer. A mí en lo personal no me parece», expresó Juan Antonio Coloma, senador UDI.

Por su parte, Francisco Chahuán manifestó que «este es un tema que no había sido conversado con la coalición de gobierno, es un tema que hay que estar a la espera de cómo llegue el proyecto.

«Nosotros sostenemos que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer y ya habíamos avanzado en un Acuerdo de Vida en Común», sentenció Chahuán.