Admirable: Pink se ofreció a pagar sexista multa a equipo femenino de handball

Hace algunos días se viralizó la injusticia que vivió el equipo femenino de handball de Noruega y la cantante Pink no se quedó ajena a este injusto hecho.

Es que las seleccionadas fueron multadas por la Federación Europea de Handball, debido a que usaron pantalones cortos durante un partido entre Noruega y España, en un importante campeonato.

Según detalló la entidad en cuestión, las deportistas usaron un vestuario que no estaba «acorde a las regulaciones de los uniformes deportivos». Siendo multadas con una cifra de 1.500 euros.

When the men play a sport wearing long shorts and tank tops, but the women are REQUIRED to wear bikini tops and bottoms, THAT is sexism! So either let the women wear the same as the men, or make the men play in Speedos. pic.twitter.com/5sZaU88Q7v

— Shannon Burkett (@shaeburks) July 25, 2021