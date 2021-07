La hilarante entrevista de Pamela Díaz a Naya Fácil: contó detalles de su vida

Un nuevo video de estreno fue el que compartió Pamela Díaz en su canal de Youtube, donde entrevistó a una de las influencer del momento: Naya Fácil.

La actual panelista de Me Late, invitó a su programa #SinEditar, a la chiquilla de las redes sociales, y conversaron de todo. Incluso detalles más privados de la interprete de «show show, yo me pego el show».

Naya Fácil contó detalles respecto a cuanto es el máximo de salario que ha ganado en su vida laboral, sus deportes favoritos, incluso sus gustos musicales.

Miedo a la muerte

En medio de la entrevista, Pamela Díaz le preguntó a la influencer respecto al miedo a la muerte. Ante esto Naya le contestó que no le tiene miedo, pero si a la forma en la que podría morir.

«Por ejemplo, morir atragantada», contó Naya Fácil, lo que generó las carcajadas de la «Fiera» y de sus acompañantes en la grabación.

«No sé, atorada, uno nunca sabe. Me pasaba mucho que, cuando chica, me atoraba mucho», agregó la influencer.

Fue ahí donde Naya Fácil contó una historia de su vida íntima que nunca antes había revelado. «Ahora soy vegetariana, pero una vez, comí un trocito pequeño y me atoré con un choro», haciendo referencia al mejillón chileno.

«Una vez me obligaron cuando chica a comer mariscos, y yo no quería. Me lo sirvieron, y de la pura rabia dije ‘ya me lo voy a tragar’, me lo tragué y el choro se me quedó atravesado, la gente ayudándome y no salía», soltó Naya.

Al terminar su relato, Pamela Díaz le consultó sobre el desenlace de la historia: «¿Y te sacaron el choro?”», a lo que Naya Fácil le respondió «sí, saltó lejos».

Esa es una de las tantas anécdotas que la influencer contó sin filtro en la entrevista que le realizó la actual panelista del programa de farándula de TV+.