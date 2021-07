Atención fanáticos: se viene el Día Internacional del Rock and Roll

Este 13 de julio se celebra a nivel mundial este importante día, a raíz de un concierto benéfico que reunió a un importante número de bandas de la época. ¿Cuál es la mejor banda de Rock and Roll de la historia?

Un día especial se conmemora este 13 de julio, cuando el mundo entero celebra el Día Internacional del Rock and Roll.

Esta celebración empezó desde 1985, año en el que se realizó el primer festival “Live AID” (ayuda en vivo), que inició el actor y músico Bob Geldof.

La iniciativa estaba enfocada en ayudar a Etiopía que vivía una difícil crisis humanitaria en ese entonces. Tanto que había fallecido una gran cantidad de personas en el continente Africano.

A dicho festival asistieron las bandas de Rock and Roll más populares de la época como: The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, entre otros.

El evento se celebró de forma simultanea en Londres (Inglaterra) y Filadelfia (Estados Unidos), y duró más de 16 horas.

La importancia de un show tan importante a nivel musical y humanitario, con bandas icónicas para la escena, se logró establecer el 13 de julio como: el Día Internacional del Rock and Roll.

Gracias a los artistas que tocaron y a los espectadores se consiguió recaudar 100 millones de dólares, que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna del África.

Las bandas más icónicas de la historia

Si bien está claro que todos podemos tener gustos distintos, en cuanto a agrupaciones, hay bandas que han quedado en el colectivo de la gente por muchos años.

Queen

Banda británica conformada originalmente por Freddy Mercury como vocalista, Brian May como guitarrista, Roger Taylor como baterista y John Deacon como bajista. A pesar del fallecimiento de su líder, la banda sigue activa.

Rolling Stones

Banda británica fundada en 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Charlie Watts, Ian Stewart y Keith Richards.

Los grandes del género trash metal, surgida en EEUU en los años 80 por Lars Ulrich y James Hetfiel (luego se unirían Dave Mustaine y Ron McGovney).

Pynk Floyd

La banda londinense formada en 1965 está considerada como los precursores del rock progresivo y psicodélico, influyendo a artistas como David Bowie o The Edge.

ACDC

La banda australiana ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo.

Led Zeppelin

Fundada en 1986 en Gran Bretaña, contando con la magistral voz de Robert Plant y la impecable guitarra de Jimmy Page. Una de las mejores bandas de los 70 con más de 250 milones de álbumes vendidos a la fecha.

The Beatles

Más de mil millones de discos vendidos en todo el mundo hablan por si solos, pero por si fuera poco diremos que la banda de Liverpool formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star cambió la industria musical y sentó las bases de la música pop.

Muchas más bandas vienen a completar la lista de las mejores de la historia, entre ellas, U2, Dire Straits, Guns & Roses, Rem, Aerosmith, The Who, Radiohead y muchas grandes.

Y para ti ¿Cuál es la mejor banda de Rock and Roll de la historia?