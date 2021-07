El nuevo desafío deportivo de Antonella Ríos: andar en patines

Dicen que nunca es tarde para hacer lo que tanto soñaste, y bien lo sabe Antonella Ríos, quién en los últimos año ha hecho lo que ha querido y disfruta como nunca su vida.

La actriz ha perdido el miedo al que dirán y se ha atrevido no solo a trabajar su cuerpo y mostrar una mejor versión de ella. Sino que también ha romper estereotipos de la mujer chilena.

Y como ya esto es como un lema de vida, Antonella Ríos se refirió de nuevo al atreverse en su cuenta de Instagram. Donde contó que se propuso un nuevo desafío deportivo: aprender a andar en patines.

«Yo creo que los desafíos no paran nunca en tu vida y es por eso que no es tarde para aprender: un idioma, una actividad artística o un deporte … lo que sea nuevo en tu vida 👈🏻O bien retomar eso que dejaste de lado cuando ya no pudiste seguir 🤘🏻», escribió la chiquilla en su red social.

Sin embargo, no quedó ahí, ya que Antonella Ríos explicó la importancia de seguir adelante a pesar de que las cosas se pongan difíciles.

«Aprender, avanzar y desafiarse eso tiene muchas dimensiones pues están involucrados, el foco, la constancia y sobre todo la garra para que pese a la caídas te levantes y sigas buscando mejorar y crecer 💪Ya mismo comienzo mi desafío patines #2021″, sentenció.

Panelista en Me Late

Por estas semanas se ha podido ver a Antonella Ríos nuevamente en televisión, es que la actriz se ha tomado el puesto de panelista en el programa Me Late de TV+.

La chiquilla está en reemplazo de Pamela Díaz, quién se encuentra grabando su nuevo programa de viajes. Y ha tenido una excelente recepción por parte de los fanáticos del espacio farandulero.

¿Será que Antonella Ríos podría volver a la tevé de la mano de Daniel Fuenzalida?