Lily Allen celebró dos años alejada de las drogas y el alcohol

La vida de los famosos no es perfecta, muchos de ellos deben lidiar con las presiones de sus carreras y también con algunas adicciones. Es el caso de Lily Allen.

La cantante británica se tuvo que enfrentar a un complicado panorama producto de sus problemas con las drogas, el alcohol y el sexo. Tanto que pensó que podría haber muerto durante esa época, así lo contó en una entrevista de 2019 al medio The Guardian.

«Me sorprende no estar muerta. La industria de la música era un lugar hedonista en el 2000″, aseguró en esa ocasión la mujer de 36 años.

Sin embargo, Lily Allen disfruta de un importante momento en su vida, ya que según contó en su cuenta de Twitter, hace dos años que está completamente sobria.

«¡Hoy cumplo dos años libre de alcohol y drogas!», escribió emocionada ante sus más de 5 millones de seguidores.

