Ex asesora de Cathy Barriga acusó haber sido agredida en dos ocasiones

Las polémicas no paran para Cathy Barriga, quién nuevamente es acusada de malos tratos, pero esta vez con agresiones físicas incluidas.

Fue su ex asesora, Andrea Monsalve, quién decidió contar su verdad en una íntima entrevista para El Desconcierto.

Monsalve, conoció a Cathy Barriga cuando trabajaba en Canal 13, posteriormente se reencontraron cuando era productora de Mega. Fue en esa ocasión que la alcaldesa (en ese periodo), le ofreció integrarse a su equipo.

En primer lugar como encargada de comunicaciones de la Municipalidad de Maipú, pero finalmente terminó trabajando como su asesora personal durante diciembre de 2016 y abril 2017.

Dos agresiones

Según relató Andrea Monsalve, la mala relación con Cathy Barriga se ocasionó producto de diversas peleas que tuvo con su jefa en dicho periodo, y que terminaron con Monsalve agredida por la alcaldesa.

La primera agresión ocurrió mientras Barriga peleaba con su esposo Joaquín Lavín Jr en su oficina.

“Entre ellos se pusieron a discutir, imagínate lo incómodo (…) Le digo Cathy, mira tu hijo llorando, tu marido enojado, te tienes que controlar. No tienes que ser así, no toda la gente envidia tus zapatos y te mira mal, y no tienes por qué despedir a las personas. Ahí me pegó una cachetada y dijo ‘ya, vámonos'”, contó Andrea a El Desconcierto.

“Me puse a llorar. Tenía pena porque hacía todo para que estuviera todo bien. Hicimos la campaña de la cartera (entregaba este accesorio con artículos para mujeres afectadas por los incendios forestales durante el verano de 2017), el agua para el súper- tanker y mamografías gratis”, contó Monsalve.

Como una forma de disculparse Cathy Barriga le envió un regalo a su asesora, para ‘arreglar’ la situación.

Sin embargo, el complicado hecho se vivió a repetir. Pero en esta ocasión cuando Monsalve le hizo notar los malos tratos por parte de asistentes sociales contratadas por la alcaldesa.

“Les pedía todos los días un informe a ellas (asistentes sociales]), que eran amigas de Barriga porque las había llevado, porque no trataban bien a las personas y lo hablé con ella”, explicó Andrea.

“Le hablaba de buena forma y ella reaccionaba así. Le discutía las razones por las que despedía a gente, porque me miraron mal los zapatos, porque me contaron que había hablado mal de mí pelo, y quién le iba a contar”.

Finalmente, producto de la mala relación con Cathy Barriga, Andrea Monsalve fue trasladada a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Aunque al tiempo después comenzó un periodo de licencias psicológicas debido a la incomoda situación laboral, terminando su contrato a fines de 2020.