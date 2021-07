Mami metalera apodó a sus hijos como Metallica, Slayer y Pantera

Su amor musical traspasó los límites y no dudó en nombrar a sus criaturas como sus bandas favoritas.

Todos sabemos que la música genera una conexión especial con las personas, ya sea por sus letras, orígenes o melodías. Pero lo que generó Metallica, Slayer y Pantera, pasó a otro nivel.

Esto luego de que se supiera en redes sociales del amor incondicional de una mamá con estas bandas que no dudó en ponerle el mismo nombre a sus hijos.

La noticia fue compartida por el director David Farrier, que a través de un hilo en su cuenta de Twitter, contó los detalles al respecto.

Sobre la crianza de sus hijos, la mamá contó que, “no es fácil criar tres de las bandas más pesadas”, de quién aun no se saben mayores datos, como su nombre.

La situación parece anecdótica, por eso mismo David Farrier decidió ir hasta el registro civil del país para ver si es que existían limitaciones con nombrar de esa forma a sus hijos.

“No hay restricciones en ponerles nombres de bandas a los niños, siempre y cuando el nombre utilizado no sea generalmente considerado ofensivo y no se parezca a un título o rango oficial”, le aclaró el funcionario Jeff Montgomery.

Finalmente, el director terminó su hilo en Twitter, manifestado que los hijos Metallica, Slayer y Pantera “merecen conciertos gratis de por vida”.

¿Y en Chile?

Aunque usted no lo crea en nuestro país también hay un historial de nombres especiales que han sido inscritos en el Registro Civil.

Una pareja de padres tenía tanto amor por la patria que le puso a su hijo “Chile”, así tal cual.

Otros casos indican que algunos prefieren honrrar a deportistas o personajes de la política, ya que se han evidenciado nombres como: Iker (por Iker Casillas), Franchescoli (historico futbolista uruguayo), D’Alessandro (como el volante argentino), Laurence (como Laurence Golborne), incluso algo más extremo Hussein (igual que el dictador iraquí Saddam Husein).