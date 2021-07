Scarlett Johansson agrandó la familia: está esperando a su segundo hijo

Una marraqueta bajo la manga es la que se traería Scarlett Johansson, quién está feliz esperando la llegada de su segundo hijo.

Page Six, fue el medio que anunció el embarazo de la actriz, a solo días de que se estrene la nueva película de la chiquilla, “Black Widow”.

Según soltaron desde el medio, fuentes cercanas a Scarlett Johansson confirmaron la noticia respecto a la llegada de su segundo hijo, pero el primero con su actual pareja, el comediante Colin Jost.

Las sospechas del embarazo de la actriz comenzaron a inicios de junio, cuando esta evitó ir de forma presencial a los eventos de promoción de la película de Disney.

“(El bebé de) Scarlett llegará pronto, sé que ella y Colin están encantados”, detalló una de las fuentes.

“Está embarazada, pero lo ha mantenido muy callado. Ella ha mantenido un perfil muy bajo”, comentó otra de las fuentes cercanas a Scarlett Johansson.

La mayoría de sus cercanos encontraban bastante extraño que la actriz no asistiera a las promociones face to face, de la película Black Widow, donde no solo tiene un protagónico.

“Es un gran lanzamiento de Marvel/Disney y ella es tanto la estrella como la productora ejecutiva”.

¿A qué eventos no asistió?

Según detalla Page Six, la actriz de Black Widow tenía varios eventos planificados en los últimos días, uno de ellos era la proyección de esta en los Hamptons, el pasado viernes, donde solo fue la coprotagonista David Harbour.

Tampoco asistió al estreno en la casa de Mariska Hargitay, a pesar de que Scarlett Johansson y su esposo son dueños de una vivienda en Montauk.

Se dice que Scarlett Johansson “suele pasar gran parte del verano en Amagansett y Montauk, y a menudo la veías paseando a sus perros en la playa o tomando café. Pero este verano parece que ella está tratando deliberadamente de mantener un perfil bajo”.

Habrá que esperar que la actriz confirme oficialmente la llegada de su segundo hijo, que según revelan estaría próximo a llegar.