¡Se nos fue Julio! Revisa los mejores memes de este clásico de la web

¡Y llegó el día! Se nos va Julio y con ello uno de los mejores memes que se toma cada año el ciberespacio con sus particulares imágenes.

Como ya es tendencia los creativos de la web comienzan a representar diariamente el día en el que estamos, con diversas acciones que realizaría Julio. Lo más divertido es que el protagonista de este divertido momento es el gran Julio Iglesias.

La tendencia de los memes de Julio se podía ver en cualquier red social Twitter, Facebook o Instagram, ya que todos compartían los mejores memes o los más graciosos a su parecer.

Si quieres repasar los mejores memes, hay una cuenta en Twitter donde puedes ver cada uno de las imágenes que fueron compartidas durante los 31 días que duró el mes de Julito.

Pero ¿Qué pensará Julio Iglesias sobre la ola de memes? En enero del 2015 el cantante fue entrevistado por la Hola.com, y se refirió a esta tendencia en la web, aclarando que le parecían simpáticos, aunque no lograba verlos todos.

«De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa (…) No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre», indicó.

Además, preguntó: «¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas», haciendo alusión a una de las fotos que más se repiten en los memes de las redes sociales. «Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida», agregó.

Revisa aquí los mejores memes de julio

Gracias Julio por todos los memes. pic.twitter.com/ONtwZsmTVO — Andrés Ochoa (@andres8a19) July 22, 2021

Joya de mes , joya de memes de julio pic.twitter.com/lsRYN0uUg0 — Alaaaaaa 🇪🇸 (@rafaelchaib) July 25, 2021

Mi único meme de julio xd pic.twitter.com/RFXmrrqTTk — Mariana 💎🍀 (@26marianav) July 30, 2021

Cada vez falta menos para que termine Julio. Y ya sentimos el vacío que nos va a dejar. #MemesdeJulio pic.twitter.com/P9HzsEyT2v — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 24, 2021

Julio no se quiere ir #MemesdeJulio pic.twitter.com/kJ4yOsQMca — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 30, 2021

Ya esta terminando el periodo de Julio pic.twitter.com/RdgQyPQ77Q — Memes De Julio (@MemesDeJulio1) July 30, 2021

Cuando pensé que había visto todos los memes de julio me encuentro con esto kjjj pic.twitter.com/1vXK8je5wH — giuli 🍒 (@GiuliErxilape) July 27, 2021