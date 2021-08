Audio: Auditor le contó triste historia a Tencha, le quedan solo 3 meses de vida

Un triste llamado recibió nuestra Tencha Salvaje, en El Show de la Tencha de parte de una auditor que estaba pasando el momento más difícil de su vida.

El auditor de 37 años llamó para pedirle a la Señora Hortencia que le subiera el ánimo ya que estaba pasando por un momento complicado que lo tenía al borde de la angustia: es paciente terminal.

«Te llamaba para que me subas el ánimo, es difícil lo que estoy pasando Tenchita. Yo estuve dos meses hospitalizado, tengo tres meses de vida». contó el hombre.

Luego detalló que fue diagnosticado con cáncer a los pulmones, situación que se encontraba bastante avanzada y no tenía buen pronostico. Ya que los doctores le dijeron que no había nada más que hacer.

«A penas llegué al hospital, a la semana me hicieron los exámenes y me dijeron. Hace casi un año me dijeron que tenía cáncer (…) Me he cuidado he seguido todas las recetas, tengo todos los remedios al día, visito al doctor», comentó.

Lo más complicado que le contó el auditor a la Tencha, fue que está casado y tiene dos hijos. Situación que ha afectado a su familia duramente.

Respecto si sus hijos sabían su situación, el hombre le contó a Tencha: «Ahí están, lo saben. Mi señora pendiente de mi, soy como una guagua para ella, anda pendiente de mí. Es una muy buena esposa Tenchita, la mejor mujer que me mandó Dios», explicó.

«Mis hijos también, la menor no lo sabe porque es muy chiquitita, pero el mayor si, se lo explicamos. Lloró harto, me decía ‘no quiero que te mueras papito'», agregó.

Finalmente, su principal mensaje para los radio activos fue disfrutar cada día como si fuera el último, ya que uno nunca sabe las sorpresas que puede darle la vida.

«Lo único que quiero es aprovechar a mis hijos y a mi esposa, lo que me queda. Me preocupa es que va a pasar con ellos, mis suegros viven en Calama, mis papás murieron hace tres años. Me preocupa como va a quedar mi familia», sentenció.