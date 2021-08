«Barbie Humana» le cierra el ojo a la maternidad: «Me haría muy feliz»

Sin lugar a dudas la «Barbie humana» ha sorprendido a gran parte del mundo debido a sus insistentes ganas de convertirse en la famosa muñeca de Mattel.

Se trata de la modelo brasileña, Jessica Alves, quién se hizo conocida anteriormente como el «Ken Humano» y que hace algún tiempo se presentó como transgénero. Incluso en febrero de 2021, decidió someterse a una cirugía de reasignación de género, a una operación para agrandar los senos y redujo su estomago a un 20% de su capacidad.

Nuevamente vuelve a la palestra luego de celebrar sus 38 años de vida y referirse a la posibilidad de convertirse en madre cueste lo que cueste.

Maternidad a toda costa

Por medio de una entrevista a la revista Closer Online, la «Barbie Humana», contó que tiene el deseo de someterse a un innovador trasplante de útero y así poder cumplir el deseo de quedar embarazada. De hecho mencionó que buscará todas las formas de tener un hijo biológico, y está dispuesta apagar y hacer lo que sea para cumplir con este sueño.

«Me haría tan feliz que me llamaran mamá. Incluso si costara un millón de libras tener uno, encontraría la manera de hacerlo. Me encantaría tener un bebé que tuviera mis propios genes y sangre», expresó Alves.

Si bien no hay fecha exacta para que esto ocurra, contó que ya tiene entre manos realizar la cirugía de trasplante de útero, algo que ya se ha realizado en otras mujeres y ha sido exitosa. Pero nunca ha sido probada en varones de nacimiento, comentaron en el diario británico.

De todas formas la «Barbie Humana» no se bajonea si es que la cirugía no es una posibilidad, ya que contó que tiene un plan dos en caso de cualquier cosa. «Tengo mi esperma congelado para poder usarlo en una fertilización in vitro», comentó Jessica emocionada.

¿Y el amor?

Por ahora Jessica Alves pasa los días metida en Tinder y OnlyFans, ya que desea encontrar a su príncipe azul con quién perder la virginada y sentirse una mujer completa.

«He estado usando Tinder para charlar con aquellos que se supone que son compatibles, pero no he tenido mucha suerte. Mi cuenta a menudo es prohibida porque los usuarios me informan que piensan que no es un perfil real», dijo.

Alves también usa este tipo de aplicaciones para salir con sus fanáticos. «Todas mis amigas usan OnlyFans y me convencieron. Antes era reacia a hacer una cuenta, pero ahora, después de una semana, me encanta. Estoy llegando a interactuar con algunos fans muy agradables y espero encontrar a mi príncipe azul pronto», insistió ansiosa.