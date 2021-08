¡Destrozada! Antonella Ríos despidió a su compañero por más de 15 años

Un difícil momento está viviendo actualmente Antonella Ríos, quién despidió este miércoles a su compañero por 15 años, su mascota Lupito.

La actriz compartió el fallecimiento de su perrito en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías junto a su compañero de vida, como ella lo llamó.

«Llegaste por casualidad a mi vida y hoy 15 años después te despido con un dolor desgarrador. Espero alcanzar a botar todas la lagrimas dedicadas a ti para que más temprano que tarde entienda que esto debía ser así», inició Antonella Ríos.

«Me faltan palabras y me sobran lagrimas para expresar lo importante que fuiste para mi y mi familia. En los peores momentos, ahí estuviste, en mis máximas alegrías ahí estuviste. En mis pérdidas, en mis ganancias ahí siempre estuviste. Eres mi hijo y siempre lo serás. Se que estabas resistiendo porque tú lealtad y garra sacan aplausos», agregó.

Finalmente, Antonella Ríos cerró su publicación detallando cuanto amor sentía por Lupito, su mascota por 15 años. «Además de guapo, sensible e inalcanzable siempre contenedor 🐕Yo no puedo pensar mi vida sin ti pero llegó el momento que tú me necesitas y ahí estaré. Por siempre LUPO. Te amamos para siempre ♥️(2006 – 2021)», cerró.

Agradecimientos

La publicación de Antonella Ríos se llenó de mensajes por parte de sus seguidores y también compañeros del mundo del espectáculo, quiénes le dejaron su amor y condolencias. Más tarde la actriz decidió agradecer cada uno de los mensajes que ha recibido.

«Quiero agradecer cada mensaje, cada saludo por lo del Lupito. No soy ni la primera, ni la última, pero la gente que ha pasado por lo mismo entiende. Es muy desgarrador despedirse de un compañero que envejece antes que uno y que se va antes que uno. Un beso grande para todos», expresó la actriz.

También aprovechó la instancia para darle las gracias a Sebastián Jiménez, uno de los veterinarios más conocidos de la pantalla chica, quién la apoyó en este difícil momento.

«Quiero mandar un saludo a mi compa, mi amigo que me apoyó en este proceso, Sebastián Jiménez, el Lindorfo. Que me apoyo junto a Social Ast, me ayudó, me colaboró en esos minutos de angustia que uno no sabe lo que le pasa a su perrito, 24 horas, atención, asistencia. Muchas gracias», sentenció.