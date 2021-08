«Estaba preocupada»: Cecilia Bolocco contó sobre nueva hospitalización de su hijo

Ya es un panorama habitual para los fanáticos de Cecilia Bolocco, verla diariamente a través de sus transmisiones vía Instagram. Es que la ex Miss Universo no solo ocupa su red social para entregar datos de belleza y moda, sino que también para repasar sin filtro detalles de su vida privada.

Y así lo hizo en una de sus últimas transmisiones, cuando le contó a sus fanáticos un íntimo secreto que había guardado y que la había tenido de lo más angustiada, reviviendo sus peores temores de madre.

Cecilia Bolocco quiso tomarse un momento para hablar sobre sus últimos días y manifestó que «el jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él».

La animadora indicó que «probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes».

Eso sí, Cecilia Bolocco no ahondó más allá en las razones que llevaron a Máximo a tener que ser ingresado a un centro asistencial. Recordemos que el joven sufrió un inesperado tumor cerebral el año 2018, que lo tuvo muy complicado y del cual se habría recuperado tras un intenso tratamiento en Estados Unidos.

Las reflexiones

Sin embargo, la conductora no sólo habló sobre su retoño, ya que también hizo una sentida reflexión sobre la pandemia. «Quiero conversar con ustedes, porque yo sé que este tiempo ha sido excepcionalmente difícil para mucha gente», señaló.

«Yo ya venía con una cuarentena previa, un año con mi niño. Con su tema de su salud y que estuvo internado en Estados Unidos con su tratamiento bien complejo», agregó y que desde ahí sus medidas sanitarias se han vuelto extremas.

«Era mi hábito, por eso cuando comenzamos a eso acá en Chile, no me costó (…) me acomodé muy bien”, expresó, señalando que “uno no puede abandonarse, no puede dejarse estar».

De esta forma, Cecilia Bolocco hizo un llamado a que todos siguieran cuidándose y no bajaran la guardia con hábitos como lavarse las manos, usar mascarilla y mantener la distancia social, además de dar cuenta del susto que vivió debido a la salud de Máximo hace unos días.