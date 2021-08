Fernanda Urrejola: «Si sale el matrimonio igualitario nos casamos aquí»

Una entretenida conversación tuvo Julio César Rodríguez en su programa Pero con Respecto, quién contó con la participación de Fernanda Urrejola.

La actriz repasó hechos inéditos de su vida profesional y personal, especialmente de su vida en Estados Unidos donde se encuentra radicaba, ganando un espacio en Hollywoood.

Sin embargo, también aprovechó la instancia para hablar sobre su relación con Francisca Alegría, con quién se comprometió y se casará muy pronto según reveló.

«Me voy a casar, me dieron anillo y todo. Yo creo que pronto», contó Fernanda Urrejola.

Obviamente Julio César le consultó si hay posibilidad de que el matrimonio se pueda concretar en Chile, donde están sus familias. A lo que la actriz explicó que, «yo creo que si aquí sale el matrimonio igualitario nos casamos aquí, estamos en eso. Creo que nos vamos a casar allá primero, porque estamos viviendo allá. Pero la fiesta va a ser acá en Chile».

Respecto a que significaba para ella esta unión, Fernanda Urrejola contó que más que el hito, es pensando en el futuro de la familia que quiere formar con Francisca.

«Para mí tiene que ver con el resguardo de la familia, que mis hijos estén protegidos. Como ustedes ya saben soy una mujer divorciada, no es que yo crea que el matrimonio dure para toda la vida ni mucho menos. No es que necesite un contrato para comprometerme, pero si creo que el resguardo familiar me parece importante», detalló.

Explotó el amor

Cabe recordar que Fernanda Urrejola contó en abril del 2020 de forma pública que se encontraba en una relación con Francisca Alegría, directora y guionista Francisca Alegría, a quien además dedicó sentidas palabras.

«Gracias por elegirme como tu compañera, por impulsarme a crecer día a día, por sacar lo mejor de mí y no temerle a mis sombras. Gracias por darme mis tiempos y espacios. Y por hacer de este ‘encierro’ desafiante y entretenido», fue parte de lo que escribió la actriz en su publicación.

Su revelación no dejó ajeno a nadie y por eso la intérprete hizo un Instagram Live para responder varias preguntas de sus seguidores.

«Sí, estoy feliz. Soy muy feliz», reveló en la transmisión sobre su decisión de hacer pública su relación, según consigna La Cuarta.

Además, aseguró que: «Nunca me sentí en el clóset. Yo soy la misma desde siempre, no sentí la necesidad de salir del clóset, pero sí de hablar del amor».

La chiquilla también expresó que fue una conexión profunda. «Enamorarme de la Fran fue… enamorarme de ella por su ser, conectarme con ella profundamente y vernos las dos sin miedo», señaló.

«Fue un remezón gigante para mi, me sacó de mi estructura», reconoció.

También el estar con Francisca, la hizo cuestionarse. «Me hizo mirar un montón de cosas que nunca antes me las había cuestionado, que me daba mucho lo que estuviera pasando y me hizo romper con las ideas que tenía de mi misma», concluyó.