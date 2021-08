Javiera Díaz de Valdés realizó desgarradora despedida a su esposo fallecido

La mañana de este jueves se confirmó el sensible fallecimiento de Juan Manuel Vial, crítico literario y esposo de Javiera Díaz de Valdés. Quién falleció producto de un agresivo cáncer, el cual le fue diagnosticado hace poco tiempo.

Importantes figuras del mundo de la literatura le dedicaron significativas palabras al fallecido artista literario. Pero uno de los más sentidos fue el de la actriz de Verdades Ocultas, quién dudó en mostrarle su infinito amor y respeto vía Instagram.

La despedida de su amor

«Manolito, Mañuko, me cuesta creer que dejaste este mundo tan veloz, brutal e intensamente, aunque así mismo lo viviste. Me siento tan afortunada de haber sido familia junto a Rosa y Bicho, también corta, intensa y velozmente», inició Javiera Díaz de Valdés.

«Tan afortunada de haberte conocido profundamente. De nuestro viaje a la Patagonia, de los tomates que plantamos y vendimos, de tanta, tanta risa. Del delirante caldillo de congrio que nos cocinaste y que me enamoró platónicamente de ti 10 años antes de luego casarme contigo. Y de las mil comidas que después me preparaste, de los 10 kilos que engordé junto a ti, del whiskey ahumado en el termo mientras recorríamos la Patagonia que tan bien conocías, del placer de viajar, de ir a un museo y que me contaras la historia a cerca de todo, de cada obra de arte, de cada planta, árbol, pájaro y con tanta gracia», describió la actriz.

«Tanta profunda e inconsciente elegancia. De tu poncho fatal. De tu sonrisa. De Leonard Cohen, Nick Cave. Washington DC. De la preciosa sonrisa que ya no está más, no está más. Y tanto, tanto más» agregó.

Finalmente, Javiera Díaz de Valdés se disculpó con su fallecido esposo por haber compartido intimas fotografías de ambos por medio de Instagram.

«Gracias, gracias, gracias, por haberme y habernos querido. No entiendo nada. Perdón por escribir tan mal, perdón por subirte a una red social. Llegaste puntual a celebrar a tu Anita. Te quiero hasta el infinito, Chincol», sentenció.

La actriz se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus colegas y fanáticos.