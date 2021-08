Julio César Rodríguez no se aguantó la risa tras grito en pleno despacho

Un momento de culto en la televisión chilena se vivió este jueves en la mañana a través del matinal Contigo en la Mañana, donde Julio César Rodríguez estaba presentado un problema entre vecinos. Todo a raíz de que a una vecina se le ocurrió la brillante idea de construir dos muros en medio de la vereda fuera de su casa, lo que impide el tránsito peatonal.

Luego de conversar con los afectados por las murallas, desde el matinal conversaron con Glenda, la acusada de la historia, quien le planteó una pregunta a los denunciantes en el mismo matinal. «¿Y no denunciaron por el tráfico y por todas las hue… que hay acá?».

Ya más calmada la mujer accedió a conversar con Julio César Rodríguez sobre el tema. «Mira Julio, yo sé que incurrí en una falta, tuve que haber ido a Obras y sacar los permisos pertinentes, pero en muchas ocasiones han atacado mi casa, así que lo hice más que nada por protegerme».

Siguiendo por esta línea la mujer agregó que «yo aquí he tenido hartos problemas porque no tengo filtro. Muchos vecinos han atacado mi casa, me vi en la obligación de comprar armas, de contratar un instructor personal para poder percutar el arma».

Fue mientras conversaba con Julio César Rodríguez que Glenda recibió un insulot de alto calibre por parte de un hombre que iba arriba de un auto, quien le gritó: «Bota la muralla, vieja cu…», a lo que esta respondió sin filtro «¡¿Y la tuya?!» lo que dejó al animador sin poder aguantarse la risa.

«¿Te dai cuenta como hablan? Después me vienen a atacar y son pocos consecuentes. Yo no lo tengo miedo a nadie aquí» fue la defensa que hizo la mujer mientras luego de recibir el insulto de uno de los vecinos.

Hasta las autoridades llegó a calmar las aguas

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que unos minutos después llegó personal de Carabineros y de la municipalidad. «Venimos por lo que está ocurriendo con la vecina, porque está construido un muro en la vía pública. Solamente para hablar con la vecina, para ver de qué se trata y que nos explique por qué lo construyó. Y eso nosotros lo informamos a nuestra jefatura para que ellos lo deriven a los departamentos correspondientes» señalaron.

Mientras que el capitán presente afirmó que «la presencia de Carabineros fue solicitada por vecinos, tengo entendido que hay una construcción de un muro que impide el libre tránsito de los peatones y eso se tiene que poner en antecedentes de tribunales».

«Carabineros tiene que requerir a cualquier llamado de los vecinos. Ella va a quedar citada al Juzgado de Policía Local para que entregue su versión de los hechos» indicó.

Finalmente sobre una posible multa en su contra, la mujer señaló: «Bueno, la pagaremos, si pagué una cirugía estética cómo no voy a pagar una multa, si por algo tengo plata. La que puede, puede y la que no mira. El otro año me enchulo completa, así que le aviso a todas las que me admiran».