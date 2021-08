«La Rancherita» acusó a su ex de estar vendiendo imágenes íntimas de ella

Una incómoda situación es la que estaría viviendo Carolina Molina, más conocida en el ambiente artístico como «La Rancherita». Esto luego de que hace algunos meses informara sobre el robo de sus redes sociales y de contacto.

La cantante nacional denunció que le estaban pidiendo dinero a cambio de devolverle sus claves en aquella ocasión. Lo cierto es que ahora la situación está un poco más complicada ya que estarían prometiendo videos eróticos de ella a cambio de dinero.

Por esta razón «La Rancherita» decidió hacer público lo que estaba viviendo luego de que un usuario de Instagram le pidiera el contenido sexual. «Yo soy el que te ha hablado por ese video sin ropita que me habías dicho», le soltó el califa.

Bastante sorprendida Caro Molina decidió pedirle a su seguidor las pruebas respecto a esta solicitud, fue ahí donde se dio cuenta que alguien se estaba haciendo pasar por ella.

«¿Whats? (sic). Yo no hago esas cosas amigo. Probablemente te habló el pelotudo de mi ex cuando tomó el control de todas mis cosas y se hizo pasar por mí en mensajes y publicaciones. No era yo, sorry», le respondió la chiquilla.

Alertó a sus seguidores

Luego de la incomoda situación que compartió en su cuenta de Instagram, «La Rancherita» decidió desahogarse a través de su publicación contando que no era primera vez y que esta actitud vendría de alguien cercano.

«Como puede ser tanta la bajeza y la poca hombría. Me disculpo con mis seguidores por tener que subir estas cosas pero no me puedo quedar sin advertirlo. Este tipo sigue usurpando mi identidad, creando cuentas falsas con mi nombre, amenazándome y más», inició la cantante.

«Y quizá a cuanta gente tiene convencida de que soy yo quien hace estas cosas. Ojo mis cuentas oficiales están todas verificadas con la palomita azul, la de Twitter aún no la he podido recuperar de sus garras asquerosas», agregó.

«Los mails mariafigueroamolina@gmail.com caromolinaoficial@gmail.com produccioncaromolina@gmail.com produccioncarolinamolina@gmail.com y el número chileno Whatsapp terminado en 63 que yo tenía, aun siguen estando en su poder y sigue ocupándolos usurpando mi identidad desde el 26 de Junio hasta la fecha. Que alguien le dé trabajo a este tipo por favor para que tenga algo más que hacer con su tiempo!!(Cierto eso que dicen: «no conoces a alguien hasta que peleas con él»)», cerró «La Rancherita».