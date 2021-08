Macarena Venegas es acusada de maltratar a maquilladora de TV+

Una lamentable situación fue compartida por Jacqueline Ureta, una de las maquilladoras de TV+, quién relató haber vivido una experiencia de maltrato por parte de la abogada, Macarena Venegas.

La profesional contó que todo ocurrió este martes, cuando la «jueza» estuvo de invitada en el programa «Mas Vivi que Nunca», razón por la que tuvo que maquillarla para el espacio.

«Quiero contar mi única experiencia con esta señora, Macarena Venegas, hoy vino de invitada a un programa de mi canal donde llevo alrededor de 4 años maquillando a todos los rostros de televisión e invitados. Esta señora me trató súper mal, haciéndome ver en cada momento que lo yo hacía estaba mal que no sabía nada», inició la mujer.

«Lo primero que le pregunté es cómo le gustaría el maquillaje y ella respondió ‘tú eres la profesional no me vayas a dejar como travesti’. Todo esto de manera prepotente. Yo le sugerí que menos es más para no endurecer el rostro y salto y me dijo de manera nuevamente prepotente ‘me estás tratando de vieja’, con eso se quedó y todo lo que hacía de ahí en adelante estaba mal para ella», agregó la maquilladora de TV+.

La incómoda situación

Sin embargo, el problema con Macarena Venegas seguiría después luego de que se molestara por un delineado que no fue de su gusto, situación en la que hizo sentir mal a la maquilladora.

«Empecé hacer un delineado y dijo ‘ahh no ahora si que estás mal no lo sabes hacer, me estás perjudicando’ y ahí le dije, ‘siga usted por que al parecer yo no lo sé hacer’. Mientras yo que quede ahí llena de impotencia, mucha rabia y pena por que esta señora todo el rato me maltrataba con sus palabras y yo sin poder defenderme», expresó Jacqueline Ureta.

«Además, me decía que no conocía este canal y cuando le dije que se llama TV+ me contestó: ‘aquí hay puros piojos resucitados como ese programa de la Vivi de hace 30 años. Ese programa es al que ella venía, de verdad no tiene ningún respeto por nadie. Yo le hice saber que llevo trabajando más 15 años en el medio y nunca he tenido problemas y nunca ando tirando mi currículum por delante, el cual yo considero es demasiado importante en mi vida y lo que he logrado hasta hoy. Para que llegue una persona y te ningunee y nos haga sentir basura. Quería contarlo por qué esto no puede seguir pasando», sentenció.

De inmediato la profesional de TV+ se llenó de mensajes de respaldo por algunos rostros de la señal, quiénes destacaron su trabajo y rechazaron la actitud de la abogada. Por su parte, Macarena Venegas no se ha referido públicamente al hecho.