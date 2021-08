Mon Laferte sorprendió con cover de Billie Eilish: la cantó en español

Una increíble presentación realizó Mon Laferte, sorprendiendo a sus fanáticos con la interpretación en una de las canciones más icónicas de, Billie Eilish.

La artista nacional participó en una exclusiva sesión de Spotify Singles durante este miércoles. En ella lanzó una versión en vivo de su canción «Flaco», perteneciente a su disco Trenza (2017). Además, aprovechó la instancia para estrenar también un cover completamente en español de la exitosa cantante norteamericana.

Se trata del tema Wish You Were Gay, canción perteneciente al debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Pese a no ser de los sencillos de la joven cantante, es un tema bastante popular, en especial por su curiosa temática.

En la canción de Billie Eilish esta «desea» que su interés romántico fuera homosexual, para así tener una justificación lógica a su falta de interés. La versión de Mon Laferte mantiene el espíritu original de la canción, pero lo agrega su estilo personal.

«Si tan solo fueras gay», canta Mon Laferte en un instrumental más maximalista que el tema original de Billie Eilish. Trompetas y teclas acompañan a la cantante, que nuevamente sorprende con su interpretación vocal.

«Me gustó mucho esa canción de Billie (…) Al crecer, siempre me encantó escuchar las versiones en español de las canciones de rock n ‘roll y pensé que esta era una oportunidad perfecta para hacer lo mismo con una canción que amo».

Sorpresas para la cantante

2021 ha sido un año bastante movido para Mon Laferte. Y es que durante el primer semestre lanzó Seis, su más reciente álbum de estudio. Este fue incluido entre los mejores álbumes latinos de lo que va del año, según Billboard.

Cabe recordar que hace algunos días, la cantante nacional compartió la noticia de que está embarazada por primera vez. Pese a que reconoció su miedo frente a este proceso, Mon Laferte decidió contarle a sus fanáticos esta nueva etapa que vive, ad puertas de una nueva gira musical.