Orlando Bloom reveló que estuvo a punto de perder la vida

Una potente reflexión realizó Orlando Bloom para todos sus fanáticos, durante este fin de semana. Es que el actor compartió una fotografía de su juventud bastante particular.

El esposo de Katy Perry contó en su cuenta de Instagram que hace algunos años sufrió un grave accidente que le causó complicaciones. Según relató, sus pronósticos no fueron buenos, estuvo a punto de morir o quedar con parálisis para siempre.

La imagen, en la que aparece Orlando Bloom sonriendo sobre una bicicleta tiene una particularidad; está usando un aparato ortopédico para la espalda. En el mensaje que acompaña la fotografía, actor señaló explicó lo sucedido.

«Este soy yo con mi aparato ortopédico para la espalda alrededor de 1998, aproximadamente 3 meses después de que me caí 3 pisos y me aplasté la columna vertebral, escapando por poco de la muerte y la parálisis», indicó el actor.

Luego agregó que está agradecido por encontrarse bien y aunque dijo que sigue viviendo la vida «al límite», ahora lo hace con más seguridad, producto del complicado momento que vivió.

Los mensajes y «likes» de apoyo para Orlando Bloom no tardaron en llegar. Dentro de los más importantes está el de su exesposa Miranda Kerr, quien aseguró estar «muy orgullosa de ti», y otro de su actual pareja con quien además tiene una hija, la cantante Katy Perry, quien simplemente le dejó un tierno «te amo».

¿Cuál fue el accidente?

En el año 2005, Orlando Bloom conversó con la revista GQ, y se refirió públicamente al accidente que había vivido. El actor contó que la caída se produjo cuando saltó a una tubería de desagüe mientras trataba de llegar a una azotea, pero la tubería cedió y él se precipitó desde una altura de tres pisos.

«Hasta entonces, no apreciaba el valor de la vida y la muerte, que no somos invencibles (…) Fui a algunos lugares oscuros en mi mente. Pensé que a lo mejor no volvía a caminar», expresó en aquella oportunidad el actor.