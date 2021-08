Muere Tomiii 11: el pequeño youtuber que se ganó el cariño de los chilenos

Una triste noticia para el mundo de las redes sociales se informó este lunes. El pequeño youtuber, conocido como Tomiii11 falleció durante la mañana.

La noticia fue confirmada por familiares del menor a Meganoticias, indicando que su deceso se produjo a eso de las 9 de la mañana de este 30 de agosto.

Es importante recordar que el pequeño Tomás Blanche, Tomiii11 para sus seguidores se encontraba enfermo desde hace algunos años, incluso él lo contó en su canal de Youtube. Padecía una enfermedad degenerativa que le impedía desarrollarse con normalidad, afectando directamente sus ojos y extremidades.

Luego de hacerse viral la fama llegó rápidamente, tanto así que ganó un Copihue de Oro en la categoría «Youtuber del año». Y el pasado viernes fue premiado en los Giga Awards como «Mejor cuenta de Youtube».

¿Cómo se hizo conocido?

Todo partió cuando el pequeño Tomi compartió un video, en el que pedía ayuda. Se quería convertir en youtuber y llegar al millón de seguidores. Su video cautivó a la gente de redes sociales quiénes rápidamente se pusieron en campaña.

«Hola chicos, cómo están, soy Tomi. Primero, soy un niño, no me juzguen. Me gustan los animales», iniciaba su video.

Desde ahí en adelante Tomiii11 generó comunidad con sus seguidores, utilizó su canal para concientizar respecto a su enfermedad, también aprovechó de mostrar sus distintos logros. Incluso advirtió de diversas estafas que estaban realizando en su nombre, siempre con el fin de apoyar a sus seguidores.

Rápidamente logró botón de plata y de oro en Youtube, alcanzando una gran cantidad de seguidores quiénes le mostraron su cariño en cada uno de sus videos.

¡Hasta siempre Papu!