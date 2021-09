Atención fanáticos de Candy Crush: tendrá su propio campeonato

El éxito de Candy Crush Saga, un juego de móviles y PC muy popular entre jugadores casual, se convertirá en el protagonista de Candy Crush All Stars U.S., un campeonato que buscará al mejor jugador de Candy Crush. Así indicó Festigame.

Existe toda una comunidad profesionalizada en torno al título de King, y este torneo estará presentado por Khloé Kardashian, una cara muy conocida en la televisión estadounidense. El torneo comenzará el 23 de septiembre y estará abierto a todos los jugadores que superen el nivel 25 de Candy Crush Saga en iOS o Android.

«Me encanta la competición y soy una gran fan del juego», ha dicho Kardashian con la noticia. «Cualquiera que me conozca sabe que creo que soy la más competitiva de mi familia, y esto no es diferente en Candy Crush. El juego siempre ha sido una vía de escape para mi espíritu competitivo. El torneo All-Stars me da la oportunidad de llevar mi habilidad al siguiente nivel».

Popular juego

Candy Crush Saga es un fenómeno que desde 2012 atrae a miles de millones de jugadores de todo el mundo y aún hoy está entre los juegos de móviles más jugados cada año. Tras las fases de calificación los cuartos de final, semifinal y la final se celebrarán en noviembre.

«Durante casi 10 años Candy Crush Saga ha sido uno de los juegos móviles más populares de todo el mundo y ha sido descargado más de 3000 millones de veces», dice Todd Green, jefe de Candy Crush Saga. «Estamos emocionados por dar comienzo al torneo y ver quién merecerá ser el Crusher número 1″

¿De qué trata el juego?

Candy Crush Saga es un videojuego multidioma desarrollado por King, originalmente disponible como una aplicación de Facebook y adaptado para los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone, que se lanzó el 12 de abril de 20121​ y cuya aplicación para plataformas móviles vio la luz el 14 de noviembre del mismo año.

En el juego, los jugadores completan niveles intercambiando dulces de colores en un tablero de juego para hacer una combinación de tres o más del mismo color, eliminando esos dulces del tablero y reemplazándolos por otros nuevos, lo que podría crear más coincidencias.