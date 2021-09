Daniel Fuenzalida y las energías: «Siempre me han dicho ‘protégete’»

Un conversación bastante esotérica se llevó a cabo en uno de los capítulos de Me Late de TV+, entre Daniel Fuenzalida, Antonella Ríos y Sergio Rojas.

Todo se inició cuando el locutor de Central Radio Activa lanzó la pregunta: «¿Ustedes creen en las buenas energías y las malas energías? Uno como que de repente anda con buena energía y a veces con mala energía».

Fue ahí donde los panelistas comenzaron a reflexionar sobre la gente que te «chupa la energía», dejándote bastante negativo. «De repente uno está con gente y te chupan energía. Son los vampiros de energía. ¿A ti te han chupado la energía?»,

«Me han dejado sin energía. Me han dejado pero cero energía, una cosa impresionante», contó Daniel Fuenzalida.

Su compañera, Antonella Ríos también se refirió al hecho. «Hay gente que chupa la energía y tú quedas agotado. Hay gente que estás ahí y te pide tanta energía, tanta atención», expresó.

Sin embargo, Sergio Roja aseguró que nuestro Huevito también era de los que consumía energía, especialmente cuando andaba de mal humor. «No es mala onda, pero yo le contaba a Lucho Sandoval que tú de repente me chupai la energía. Obviamente no te das cuenta».

Ojo con la mala energía

En ese momento Daniel Fuenzalida contó que el cree bastante en energías, tanto que varias veces le han dicho que se proteja de la mala onda.

«A mí siempre me han dicho ‘protégete’… Oh, se me cortó uno (brazalete rojo). Mira, ahora en Pichilemu se me cortó uno. Increíble. De verdad tenía dos. ¿Alguien me regala uno?», comentó Huevo, a lo que su compañera le aseguró que «esa tiene que ser regalada, no comprada».

«Tiene que ser regalada. Yo tenía dos y se me acaba… Uh, increíble. Bueno, yo me protejo de la energía porque siempre me dicen que me chupan la energía, porque soy un ser de luz», sentenció Daniel Fuenzalida.