Daniela Nicolás se refirió al acoso en redes sociales: «Muchas mujeres me han tratado pésimo»

Una potente reflexión hizo Daniela Nicolás, en el programa donde actualmente participa, «Más Vivi Que Nunca» a través de TV+. Donde se refirió al acoso en redes sociales.

La actriz contó que en varias ocasiones ha recibido comentarios mala leche que la hacen pensar sobre cuales serán las razones para ese odio gratuito. «¿Por qué tengo que llegar a leer esto? A mí muchas mujeres me han tratado pésimo, en el Miss Universo, por ejemplo», inició la chiquilla.

«Me llegaron mensajes que me acuerdo perfecto porque le saqué pantallazos y le hablé a mi mamá que lo encontraba increíble: ‘Descerebrada, tonta, estúpida, ridícula’. Me pusieron mongólica en uno. ‘Vergüenza de mujer, no nos representas’», añadió Daniela Nicolás.

Mensajes de acoso sexual

De igual manera reconoció que no solo ha recibido acoso de parte de hombres sino que en su gran mayoría son más mujeres quiénes le tiran mala onda en redes sociales. Aunque aclaró que también le «han llegado pirulines de hombres» a través de Instagram.

«Cuando los mensajes no están en tu bandeja principal, la foto te sale borrosa, y como sale borrosa uno aprieta y ¡Pum!», explicó Daniela Nicolás, sobre como aparecen estas detestables imágenes.

Finalmente, la ex Miss Chile confesó que incluso ha estado cuestionando su actuar, para recibir tanta mala onda de forma gratuita.

«A mí me pasó un tiempo que hubo un mes, no sé qué habré hecho en la televisión chilena, que me llegaron casi todos los días, entonces yo en la noche cuando estaba con un ojo cerrado y uno abierto y ¡pa! No quieres ver más, pero impactante», sentenció Daniela Nicolás.

Cabe recordar que hace algunos meses la actriz se vio envuelta en una polémica, esto debido a que se filtrara su romance con el viudo de Javiera Suárez, el doctor Cristián Arriagada. Quién negó haber tenido una relación con Daniela, generando comentarios mala onda para ambas partes.