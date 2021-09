Andrew Garfield insiste en que no estará en la nueva película de Spider-man

Andrew Garfield, actor que en su día interpretase a Peter Parker para «The Amazing Spider-Man» y «The Amazing Spider-Man 2», de Marc Webb, ha descartado una vez más en una entrevista que no forma parte del elenco de actores de «Spider-Man: No Way Home».

Se trata de la tercera película de la saga de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel. Un comentario similar al de Willem Dafoe (Duende Verde), que tampoco lo confirma; aunque en su caso tampoco lo desmiente. Así lo consignó Festigame.

Son muchos los rumores, indicios y filtraciones las que invitan a la comunidad de fans a pensar que tanto él como Tobey Maguire —Peter Parker en las tres películas de Spider-Man de Sam Raimi— estarán en Spider-Man: No Way Home, pero no hay nada confirmado por el momento. Quienes sí lo harán son Alfred Molina como Doctor Octopus y Jaime Foxx como Electro; por lo menos.

«Entiendo que la gente se asuste con la idea, porque yo también soy un fan», comienza reconociendo Garfield a Variety al ser preguntado por su posible aparición en la nueva película de la Fase 4 del UCM.

«No puedes evitar imaginar escenas y momentos de ‘Oh, Dios mío, ¿cómo de chulo sería si hicieran eso?’ (…) Pero es importante que diga que no es algo de lo que yo tenga constancia de estar involucrado. Sé que no voy a poder convencer a nadie al decir que no sé lo que está pasando. No importa lo que diga, estoy fastidiado. Para la gente va a ser o muy decepcionante o muy emocionante», termina.

¿Qué se viene en la nueva entrega?

Según lo que nos muestra este primer avance de «Spider-Man: No Way Home», nos encontramos con personajes claves en esta historia. El primero es Doctor Strange rol interpretado por Benedict Cumberbatch y un conocido personaje: Doctor Octopus, encarnado nuevamente por Alfred Molina, a quien vimos en la segunda entrega de Spider-Man protagonizado por Tobey Maguire en 2004. Esto, por supuesto, confirma el Multiverso en las películas del MCU.