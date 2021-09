¡Dijo que sí! Lisandra Silva se comprometió con Raúl Peralta

Dicen que con la llegada de la primavera el amor también florece entre las personas. Así lo evidenciaron Lisandra Silva y Raúl Peralta (integrante de los Power Peralta), quiénes compartieron una importante noticia.

La cubana publicó en su cuenta de Instagram diversas imágenes que evidenciaban un importante momento que vivieron junto a su pequeño hijo Noah, mientras se encontraban de vacaciones en Islas Malvidas. Al parecer, al bailarín le bajó el romanticismo y en medio de las aguas turquesas le pidió a Lisandra Silva que fuera su esposa.

«I said yes 💍 (dije que sí)», escribió la ex chica reality junto a diversas fotografías en las que grabó el importante momento junto a su futuro esposo y el pequeño Noah.

«Ni en mis sueños más idílicos imaginé una propuesta de matrimonio tan increíble y única cómo esta. En un lugar tan mágico junto a nuestro mayor tesoro Noah y en un momento tan importante de nuestras vidas! Si sí, sí y siempre sí, acepto y deseo vivir para siempre junto a tí cultivando nuestro amor! @raulpower 💍💎», sentenció Lisandra Silva.

Amor que nació del baile

Es importante recordar que Lisandra Silva y Raúl Peralta comenzaron su relación hace más de tres años. Ambos se conocieron grabando un videoclip donde la cubana era la musa inspiradora del bailarín.

Ahí en medio de los sensuales pasos de baile y la química innegable de la pareja nació el amor, tanto así que Lisandra Silva rompió con su pareja de ese entonces, el argentino Leandro Penna, con quién mantenía una relación después de salir de un reality.

Del fruto del su amor nació el pequeño Noah, quién nació en mayo del año pasado en plena pandemia. Desde ese entonces la pareja ha disfrutado de importantes momentos juntos, y este matrimonio vendría a sellar la unión de ambos.