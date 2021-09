José Antonio Neme se lanzó contra Franco Parisi: «Se burla de las personas»

Las polémicas declaraciones de Franco Parisi respecto a la deuda por pensión alimenticia y su asilo político en Estados Unidos han generado una ola de reacciones. Uno de los que se expresó al respecto fue José Antonio Neme.

El locutor de Radio Pudahuel, aprovechó un espacio en el matinal Mucho Gusto para expresar su rabia en relación al festín de declaraciones que entregó el candidato presidencial, justificando la acusación en su contra por el no pago de pensión alimenticia.

«Quiero tomarme unos minutos para hablarle a ese señor», lanzó José Antonio Neme en vivo.

«Lo del asilo político me parece… ¿Cómo decirle? Francamente, Franco Parisi se burla de la cantidad de personas que piden asilo en Estados Unidos. Miles que han escapado de Siria, de la guerra de Afganistán, que escapan del régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela», expresó el locutor.

Sin embargo, las declaraciones de José Antonio Neme no quedaron ahí, ya que siguió expresando su molestia contra los dichos de Franco Parisi. «Usted tiene la patudez de decir que pidió asilo en Estados Unidos y que la retiró (su solicitud) porque le dieron residencia (…) ¿Usted cree que somos pelotudos señor Parisi? Su tono mesiánico ya es suficiente», agregó el periodista.

Para finalizar, José Antonio Neme comentó “Señor Parisi, en este país, hace años, a la gente la torturaban y la mataban, para luego desaparecerlas por pensar distinto. ¡Esas eran personas perseguidas!”.

Las declaraciones del candidato

Hace algunos días un reportaje de Canal 13, reveló que Franco Parisi, actual candidato presidencial mantenía una deuda que supera los $ 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos. Además, se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto de 2020.

Según detalló la investigación, la situación permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile. Esta mañana, en conversación con Radio Cooperativa, Franco Parisi confirmó tanto el juicio como la orden de arraigo.

«Estoy acostumbrado. Desde que decidí ser candidato mi vida cambió, y siempre viene este fenómeno de la judicialización. Hay que esperar», señaló Franco Parisi.

“Ese juicio se va llevar adelante y estoy seguro que lo voy a ganar. (…) Yo no puedo hablar del tema, es un juicio reservado. Para eso están los tribunales, los tribunales deben decidir. Los tribunales tienen que hablar, no los candidatos. Acá hay un aprovechamiento político», agregó.

«Yo no tengo ningún problema judicial. No tengo miedo de volver a Chile. (…) Siento que en Chile soy perseguido. Quiero ser Presidente porque la gente me lo pidió y quiero cambiar el país. Nosotros pedimos asilo político en Estados Unidos el año pasado porque sabíamos lo que se venía», sentenció el candidato.