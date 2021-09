Dino Gordillo rompió en llanto tras complicada hospitalización: «Quiero creer en la gente»

El comediante entró a la clínica para sacarse una hernia y terminó con una complicada infección que no fue detectada a tiempo por los médicos.

Hace algunas semanas le contamos la complicada situación de salud que estaba viviendo Dino Gordillo, quién por esos días se encontraba hospitalizado sin tener un diagnóstico claro.

El comediante se comunicó vía telefónica con el matinal de Canal 13 para explicar la difícil situación que estaba viviendo producto de esta complicación de salud.

«Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables», inició el comediante.

«Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro», agregó Dino Gordillo.

«La primera semana después de operado no daba más, fue insoportable. Al séptimo día de nuevo a pabellón por la columna y sigo con los dolores hasta el día de hoy. Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo», explicó el comediante.

«Me dan pastillas para poder dormir en la noche, pero despierto en la mañana con mucho dolor», expresó visiblemente emocionado Dino Gordillo.

Luego del alta

Esta semana, Dino Gordillo volvió a visitar el estudio de Bienvenidos y contó las irregularidades que vivió en medio de su hospitalización. Incluso aseguró que jamás tuvo contagio de Covid-19.

«Después de todas estas cuestiones que sufrí, no hallábamos qué hacer. Un médico nos decía una cosa, un médico nos decía otra cosa. La Paty (su esposa) averiguó con mi hija el nombre del director médico de la clínica, un señor, un caballero. La Paty lo ubicó tarde y este señor sabía de su situación, pero ni él sabía que estaba ahí (en la clínica). Él pensaba que estaba en otro lado», contó.

«Él pescó el teléfono, llamó a todos los médicos y se reunieron al otro día. Citaron a mi familia para que explicaran qué tenía yo», añadió, sin entrar en mayores detalles.

Entre lágrimas, Dino le envió un mensaje a los trabajadores de la clínica capitalina: «Yo quiero aprovechar para darle las gracias al personal, desde lo gente de la cocina, las que limpiaban los baños, el auxiliar… fueron un amor, reemplazaron a mi familia todos los días que estuve ahí, todo lo que sufrí. Los amo a todos».

Actual estado de salud

Respecto a su actual estado de salud, indicó que «estamos en la parte final de lo que fue la prostatitis y el Covid nunca fue. En la columna sigo con el dolor, pero me sacaron la hernia».

«No quiero culpar a nadie, quiero creer en la gente, voy a esperar lo que me dijeron, pese a todo lo que sufrí y sufrió mi familia. Era una cirugía de un día», recalcó Dino Gordillo.