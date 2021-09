El duro round entre Julio César Rodríguez y diputado Fuentes: «¿En qué país vive usted?»

Un duro debate se generó en el matinal Contigo en la Mañana este miércoles mientras discutían las consecuencias que podría traer un cuarto retiro de los fondos de pensiones. La discrepancia de opiniones la tuvo Julio César Rodríguez y el diputado Tomás Fuentes (RN).

Todo comenzó cuando el parlamentario se refirió al aumento de precios de algunos productos, adjudicando el alza al segundo retiro del 10%. Situación que generó la molestia del animador: «¿En qué país vive Tomás?», lanzó JC.

«En el mismo que el tuyo, pero yo tengo los datos aquí y tú no los tienes. Desde el segundo retiro, el petróleo 38,7%, la gasolina 23,1%, la lechuga 20,1%», explicó el diputado Fuentes.

Fue en ese momento que Julio César Rodríguez interrumpió a Tomás, ya que no estaba de acuerdo con lo que estaba exponiendo. «Perdón Tomás, ¿el petróleo sube con los retiros? Usted dice eso ahí».

De inmediato Tomás Fuentes negó lo que decía el animador. Sin embargo, JC no dudó en responderle: «Lo que usted dice que las dos cosas que más han subido tienen que ver con los combustibles, y usted me dice que los combustibles han subido por los retiros».

«Desde el segundo retiro, me voy a la lechuga, me voy al gas licuado, me voy a la carne, me voy al zapallo italiano. Desde el segundo retiro han habido alzas de precios, que pueden ser debatible cuanto influye en contexto internacional y nacional», explicó el diputado Fuentes.

Aunque la respuesta no dejó contento a Julio César Rodríguez, quién volvió a debatirle la información entregada por el parlamentario. «Pero no puede ponerme de ejemplo los combustibles, partir diciendo que han subido por el segundo retiro. Tomás hace cuánto que están subiendo las cosas en Chile, estamos en la inflación», aseguró el animador.

«Pero Julio tú no me quieres entender, la lechuga subió desde el segundo retiro, no hace cinco años», insistió el diputado RN.

«Tomás lo que estoy diciendo yo es que el tema inflacionario es mundial, Chile está en la curva. Hace muchos años atrás la concertación tenía una inflación estrella que era del 5%, esa inflación era estrella. Yo hago periodismo hace años, soy viejo en eso», sentenció Julio César Rodríguez.

