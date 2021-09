Ex de Nicolás Massu fue víctima de violación en reality brasileño

Una polémica de proporciones vive actualmente el reality brasileño Fazenda, luego de que se comenzara una investigación por presunta violanción contra la ex novia de Nicolás Massu, Dayane Mello.

El hecho ocurrió el viernes pasado, donde los participantes del programa tuvieron una fiesta que se salió de control. Al llegar a la casa estudio se vio como la modelo brasileña se encontraba en muy mal estado producto del alcohol, situación por la que fue recostada por algunos de sus compañeros.

Sin embargo, Nego do Borel, otro de los chicos reality, no la dejaba tranquila y permaneció a su lado. Aun cuando el resto le decía que no era lo correcto ya que ella no se encontraba consciente de lo que estaba ocurriendo.

En las imágenes que se compartieron en el Instagram de la ex novia de Nicolás Massu se puede apreciar la escena, donde a la modelo se le ve prácticamente inconsciente, mientras el hombre no la deja tranquila.

«¡Esto es inaceptable! Mientras Dayane estaba completamente inconsciente y sin ninguna facultad de sus acciones, una vez más se vio expuesta a una situación de riesgo para su integridad física. ¡Nada lo justifica!», se puede leer en el mensaje que acompaña la publicación.

«Se están tomando las medidas necesarias con imágenes, videos, discursos y acciones de todo lo que hemos visto. Pedimos y esperamos una acción de la emisora. ¡Esto es serio! ¡JUSTICIA! ¡Mujeres, no se callen, no se callen! ¡REPÓRTALO!», añadieron en la publicación.

Expulsado

Por otra parte, luego de que se viralizaran las imágenes, el hombre acusado de la propasarse con Dayane Mello, fue expulsado del espacio. «Un equipo multidisciplinar se encargó del análisis de todo el material grabado, además de esperar a que Dayane y el resto de los participantes se despertaran para recoger más elementos, discursos y testimonios que pudieran sustentar la decisión a tomar», explicaron desde el canal Record TV.

“Además de la atención psicológica, Dayane se sometió a una entrevista completando los elementos esenciales para una toma de decisiones justa”, añadieron.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo (SSP-SP), por su parte, notificó que el abogado de Dayane Mello interpuso una demanda. «Se presentó una memoria USB con imágenes del incidente. El caso fue registrado por la Comisaría de Itapecerica da Serra», explicaron.