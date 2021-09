Fanny Cuevas funó a su ex por infiel: «Púdrete por siempre mantenido»

La ex chica reality compartió en su cuenta de Instagram diversos registros sobre su ex pareja.

Sin lugar a dudas, los que conocen a Fanny Cuevas luego de su participación en el programa Mundos Opuestos y Yingo, saben que no es una mujer que se vaya con rodeos.

La ex chica reality es reconocida por sus fanáticas por ir siempre de frente y no importarle las consecuencias. Así lo evidenció una vez más por medio de su cuenta de Instagram.

Toda su furia contra su ex pareja fue compartida por medio de sus historias, donde funó a su ex pareja por haberle sido infiel y muchas cosas más. El ahora ex de Fanny es un hombre con el que solía mostrarse regularmente en redes sociales, enseñando su amor a todo el mundo, mientras publicaban postales incluso en Brasil, donde vivieron un tiempo.

Sin embargo, el amor llega a su final en algún momento y no siempre de la mejor forma. Fanny Cuevas contó públicamente que terminó con su ex no solo porque la engañó con otra mujer, sino que también tuvo problemas económicos.

«Ayer mi ex se acostó con esta mina. Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días!», escribió la ex chica reality en una de sus historias de Instagram, alertando a sus seguidores.

Pero eso no fue todo, ya que donde se podían ver imágenes de la mujer en cuestión, Cuevas también escribió «que me robó 2 millones de pesos y me maltrató física y psicológicamente. Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando».

Finalmente cerró con una contundente reflexión: «Cómo la gente puede ser tan mala! Tan mal agradecido! Púdrete por siempre mantenido».