¡Ven aquí, no sabes cuánto te espere! Los Bunkers preparan su retorno

La música chilena sin duda ha tenido bandas que han marcado la historia cultural del país. Uno de las más recordadas por varias generaciones han sido Los Bunkers, agrupación oriunda de Concepción.

Fue en marzo de 2014 que la banda decidió tocar sus últimos acordes, para ello realizó una especial presentación en México, su segunda casa. Se presentaron en el Festival Vive Latino, diciéndole adiós a 15 años de carrera ininterrumpida y siete trabajos discográficos.

Sin embargo, la pandemia y tanto hitos importantes para el país motivaron a Los Bunkers a volver a juntarse y revivir su música que tantas alegrías le ha dado sus fanáticos. Así lo confirmó La Tercera, que indicó que los cinco miembros originales están abocados por estos días en el plan retorno: una operación que contempla una gira por Chile y Norteamérica.

Los Bunkers abandonaron la productora Evolución por “desencuentros económicos entre las partes” y ahora trabajan con Outside the Box, que pertenece al uruguayo Tabaré Couto. En esa línea, la nueva firma espera publicar nuevas reediciones de la rica discografía de los penquistas y, según le confirmaron algunas fuentes al matutino, todo lo coronaría la gira en vivo, que aunque no tiene fecha aún, se espera pueda realizarse en 2022.

Hace tiempo estaba en carpeta

Las conversaciones para volver venían desde hace dos años. De hecho, en diciembre de 2019, en pleno estallido social, Los Bunkers tuvieron un pequeño regreso de dos jornadas. Una, sorpresiva, en Plaza Italia y otra en su querido Concepción.

En concreto, de alguna manera el estallido retrasó esta posibilidad. Según le explicaron a La Tercera, los miembros del grupo no querían que se pensara que se estaban aprovechando de la coyuntura para pegar la vuelta.

Se espera que el retorno sea el 2022, porque la idea es que sea en grande: sin restricciones de aforos y en un estadio grande, que asegure una alta convocatoria. Las conversaciones están en marcha…