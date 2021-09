Johnny Depp lanzó dardos a la «cultura de la cancelación»

Hace poco días Johnny Depp brilló como uno de los invitados a la versión 69 del reconocido Festival de San Sebastián. Certamen donde ganó el premio Donostia entre vítores, aplausos y mucha expectación tanto por una masa de público que esperaba a las afueras del Festival como de la prensa, ávida de titulares.

El actor subió al escenario para recibir su premio y entregó unas palabras para todos quiénes esperaban que se manifestara, especialmente después de la dura polémica que ha tenido con su ex Amber Heard. «Para mí es un honor recibir este premio. Perdonad que el español no sea mi fuerte, y aunque el inglés tampoco se me de demasiado bien, voy a tratar de leer unas cuantas palabras anotadas», dijo la estrella de Piratas del Caribe antes de depositar su premio en el suelo para poder sujetar el papel y lanzarse a dar su discurso.

«La razón por la que estoy aquí es por un único motivo: por la gente, por las personas. El cine es para las personas. Son ellos quienes mandan. Aquí tengo un montón de palabras que he aprendido a pronunciar. ¡Gabón Donostia!«, lanzó Johnny Depp.

Rechazo la «cultura de la cancelación»

Sin embargo, esas no fueron sus únicas palabras, ya que el actor entregó otras palabras en una rueda de prensa. Fue ahí donde señaló estar en contra de la cultura de la cancelación.

«Me preocupaba que mi presencia pueda ofender a alguien, algo que no quiero que ocurra, porque lo único que hago son películas […] Es una situación complicada. La cultura de la cancelación, la rapidez en la que se juzga a todo el mundo, está contaminando el aire. Cuando te enfrentas a algo tan increíble y sobrecogedor todo te empieza a golpear. Nadie está seguro, ninguno de los que está aquí», explicó a la prensa cuando le preguntaron cómo se sentía por que la entrega de este premio fuese tan «polémica».

Esto es lo que ha contestado Depp sobre la polémica por el premio, después ya no se han permitido más preguntas #69SSIFF pic.twitter.com/yd342sRE9j — pepa blanes (@pepablanes) September 22, 2021

«Todo esto no va solo por mí, porque también hay mujeres y hombres que se han enfrentado a este tipo de cosas tan desagradables. En ningún momento sabemos qué es lo que piensa una persona, así que nadie está seguro. Pero si estás armado con la verdad es todo cuanto necesitas. Si hay una injusticia levántate y no te quedes quiero porque el atacado te necesita», concluyó.

Johnny Depp también tuvo tiempo de lanzarle algunos recaditos a Hollywood por lo mucho que ha cambiado en estos años: «Ya no es lo que era por mucho que trate de serlo. Vive en un pandemónium, y hagan lo que hagan los estudios acaban pisoteando a las personas y pueden permitirse deshacerse de gente como yo».