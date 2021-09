«Guardianes de la Galaxia vol.3» reveló nuevos detalles

Ojo a los fanáticos de «Guardianes de la Galaxia Vol. 3», ya que según adelantó Festigame, la trama se centrará en la historia entre Gamora (Zoe Saldana) y Nebula (Karen Gillan). Seth Green, actor de Howard the Duck, ha confirmado estos aspectos de la película de James Gunn en una reciente entrevista con ComicBook que sirve como anticipo de lo que podemos llegar a esperar de la tan esperada tercera cita cinematográfica de los Guardianes.

Green, que ha reaparecido recientemente con motivo de la serie What If…?, adelanta que estamos ante “la historia de las hermanas”, aunque no sabe si Howard the Duck estará en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

“No sé si Howard forma parte de ella, no he oído nada al respecto”, comienza diciendo al ser preguntado sobre su posible aparición en la cinta. “Lo único que sé es que es la historia de las chicas, es la historia de las hermanas, que es la historia de Gamora y Nebula. Así que no sé si es una precuela, o si sale en la nueva línea temporal que se ha astillado tras el Atraco al Tiempo (Time Heist)”, la misión de los Vengadores para deshacer el Chasquido de Thanos.

¿Cuándo llega al cine?

“Honestamente, no sé nada al respecto… No me dolería que Howard no fuera un personaje central en la historia de las hermanas”, reconoce el actor de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Tendremos que esperar, no obstante, al estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 el próximo 23 de mayo de 2023, donde Rocket tendrá gran protagonismo. Todavía queda año y medio para que la veamos en los cines, confirmó James Gunn en Twitter, y lo cierto es que el calendario se presenta muy apretado para lo que resta de 2021 y 2022 en el Universo Cinematográfico de Marvel en la gran pantalla; sin mencionar todas las series igualmente confirmadas para Disney+.

De base, los próximos estrenos del UCM como parte de la Fase 4 son Eternals el 5 de noviembre, Spider-Man: No Way Home el 17 de diciembre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 25 de marzo de 2022 y Thor: Love and Thunder el 6 de mayo de 2022.